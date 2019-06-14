В Новосибирской области засеяли более 1,8 млн гектар яровых культур

По состоянию на 13 июня яровые культуры в Новосибирской области размещены на площади более 1 млн 863 тысяч га, сев уже завершили 22 района области, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Яровая пшеница размещена на площади более 928 тысяч га. Полностью завершен с превышением плана сев технических культур – почти 157 тысяч га (102%). Картофель посажен на площади почти 3,7 тысяч га (почти 120% от плана), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил Евгений Лещенко, объемы государственной поддержки, доведенные до сельхозпроизводителей региона из областного бюджета на текущую дату, превысили 1,5 млрд рублей. Активно ведется работа по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель – только за прошлый год более 27 тысяч га. Субсидирование культур-технических работ, способствующих вводу в сельхозоборот ранее выведенных из него земель, стало одним из новых направлений господдержки с 2019 года.

Отмечается, что регион активно участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На текущую дату из урожая 2018 года только железнодорожным транспортом из Новосибирской области вывезено более 710 тысяч тонн зерна, из них 360 тысяч тонн – на экспорт, что на 50% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» к 2024 году из Новосибирской области планируется в 2,5 раза увеличить экспорт сельхозпродукции.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области