 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирской области засеяли более 1,8 млн гектар яровых культур

Сев завершили 22 района области.
  • 14/06/2019, 13:45
В Новосибирской области засеяли более 1,8 млн гектар яровых культур

По состоянию на 13 июня яровые культуры в Новосибирской области размещены на площади более 1 млн 863 тысяч га, сев уже завершили 22 района области, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Яровая пшеница размещена на площади более 928 тысяч га. Полностью завершен с превышением плана сев технических культур – почти 157 тысяч га (102%). Картофель посажен на площади почти 3,7 тысяч га (почти 120% от плана), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил Евгений Лещенко, объемы государственной поддержки, доведенные до сельхозпроизводителей региона из областного бюджета на текущую дату, превысили 1,5 млрд рублей. Активно ведется работа по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель – только за прошлый год более 27 тысяч га. Субсидирование культур-технических работ, способствующих вводу в сельхозоборот ранее выведенных из него земель, стало одним из новых направлений господдержки с 2019 года.

Отмечается, что регион активно участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На текущую дату из урожая 2018 года только железнодорожным транспортом из Новосибирской области вывезено более 710 тысяч тонн зерна, из них 360 тысяч тонн – на экспорт, что на 50% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» к 2024 году из Новосибирской области планируется в 2,5 раза увеличить экспорт сельхозпродукции.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

В Сибири сбор биометрических данных осуществляют почти 700 банковских офисов

В Сибири сбор биометрических данных осуществляют почти 700 банковских офисов

14/06/2019, 13:40
Интерес к использованию удаленной идентификации проявляют все больше компаний из других секторов экономики.
«Спортивным» проектировщикам дали второй шанс

«Спортивным» проектировщикам дали второй шанс

14/06/2019, 13:19
В пойме Оби начались работы по подготовке территории к строительству станции метро.
В Красноярске будет создана Сибирская электронная таможня

В Красноярске будет создана Сибирская электронная таможня

14/06/2019, 11:05
К 2021 году в СЭТ планируется сосредоточить весь электронный декларационный массив Сибирского таможенного управления.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

Эдуард Бабков назначен руководителем УФССП России по Новосибирской области

14/06/2019, 17:39

Tereos изучает Новосибирскую область

14/06/2019, 15:56

Дом на Республиканской удивляет высокими темпами строительства

14/06/2019, 15:32

Материнский капитал в следующем году проиндексируют

14/06/2019, 15:24

По данным Авито, медработники Новосибирска получают в среднем 55,6 тысяч рублей

14/06/2019, 14:52

В Сибири сбор биометрических данных осуществляют почти 700 банковских офисов

14/06/2019, 13:40

«Спортивным» проектировщикам дали второй шанс

14/06/2019, 13:19

В Красноярске будет создана Сибирская электронная таможня

14/06/2019, 11:05

Банковские хиты для малого бизнеса

14/06/2019, 10:00

В Новосибирской области будет создана торговая площадка для заключения онлайн-сделок

13/06/2019, 21:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска