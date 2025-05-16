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Новосибирские энергетики выявили массовые нарушения подвесов оптики на электросетях

  • 16/05/2025, 11:20
Опасность представляет не только сам факт нелегальной установки ВОЛС, но и игнорирование технических требований при монтаже, говорят эксперты

Новосибирские энергетики выявили массовые нарушения подвесов оптики на электросетяхВ Новосибирской области энергетические компании столкнулись с серьезной проблемой – массовым несанкционированным использованием столбов линий электропередач для прокладки коммуникационных сетей. В ходе апрельской инспекции, проведенной специалистами «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), было обнаружено нелегальное размещение оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на 4 239 опорах в 45 населенных пунктах региона. Ситуация ухудшается: за первые три месяца года было выявлено около 9 тысяч опор с нарушениями правил подвеса, а всего за месяц второго квартала – почти половина от этого количества.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Новосибирске и районном центре Болотное. Несмотря на открытость компании к сотрудничеству и упрощенную процедуру оформления разрешений на подвес, операторы связи продолжают игнорировать установленные нормы и избегают заключения официальных соглашений.

Опасность представляет не только сам факт нелегальной установки ВОЛС, но и игнорирование технических требований при монтаже. Недобросовестные провайдеры не учитывают состояние опор ЛЭП и дополнительные нагрузки, что повышает риск аварий, вплоть до обрывов линий электропередачи и связи. Кроме того, самовольное размещение оборудования создает препятствия для проведения ремонтных и профилактических работ энергетиками.

Компания планирует усилить контроль над незаконным использованием энергообъектов. В качестве мер воздействия будут проводиться регулярные проверки и подаваться судебные иски против нарушителей.

Для легализации несанкционированных подвесов владельцам ВОЛС необходимо обратиться в сетевую организацию по электронной почте с запросом на оформление и указанием контактных данных. После этого специалисты проведут совместную инвентаризацию и подготовят проект договора. Это позволит предотвратить риски для электроснабжения населения и предприятий региона, а также обеспечить сохранность оборудования самих операторов связи.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


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