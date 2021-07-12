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В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

  • 12/07/2021, 12:31
Автор:
Новости Сибири
Почти 6 тысяч из них — в Новосибирской области.

Уже два года застройщики могут продавать квартиры на этапе строительства только через механизм эскроу-счетов.

— Строители домов в Сибирском федеральном округе уже получили с раскрытых эскроу 28 млрд рублей. Половина этих денег пришлась на дома в Новосибирской области, — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

На 1 июня 2021 года остаются действующими 36,7 тыс. эскроу-счетов в регионах Сибири. Это уже купленные, но еще не достроенные квартиры в домах, которые возводятся с использованием эскроу. На них хранится 99 млрд рублей, в том числе 44 млрд рублей – это стоимость квартир, купленных в домах в Новосибирской области.

Достроить дом по старым правилам — напрямую привлекая средства дольщиков — можно было, в частности, в том случае, если на 1 июля 2019 года он был готов на 30%, а не менее 10% квартир проданы. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на май этого года, в регионах СФО строится больше тысячи многоквартирных домов, из них 66% — через механизм проектного финансирования и счета эскроу. Год назад таких домов было 31%.

При строительстве через механизм эскроу на возведение дома идут собственные деньги застройщика или банковские кредиты. В СФО на 1 июня действует 355 кредитов для застройщиков с общим кредитным лимитом 234 млрд рублей.

Фото: pixabay.com автор: Ivan812ru

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Рубрики : Экономика Финансы Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : эскроу новостройка квартиры строительство жилых домов


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