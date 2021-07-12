60% заболеваемости ковид в регионе дают районы Новосибирской области

— За минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрированы 1267 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 5% больше, чем неделей ранее. Мы на протяжении уже 7 недель идем с нарастанием количества заболевших COVID-19. Ситуация сложная, — констатировал руководитель управления Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов, выступая на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

Однако он отметил, что в целом ситуация с развитием заболеваемости замедляется. Пиковое значение по приросту было зарегистрировано на 25 неделе года, на 26 неделе прирост составил 10%, на минувшей 27-й — 5%.

— Более 60% по заболеваемости нам сегодня дают районы Новосибирской области. При проведении мониторинговых мероприятий мы видим нарушения по соблюдению масочного режима — 39%. Это большой удельный вес, — подчеркивает Щербатов. — При сборе данных и анализе эпидемиологической ситуации выясняется, что большая часть заболевших либо не носила маски вообще, либо носила их с нарушениями.

Глава Роспотребнадзора заявил, что ограничительные мероприятия в регионе необходимо продолжать.

По данным областного Минздрава, за последние сутки в области коронавирусом заболели 173 человека, госпитализирован с подозрением на ковид 261 человек. Для приема больных в учреждениях здравоохранения созданы более 5,7 тысячи койкомест.

С начала прививочной кампании в область поступили более 529 тысяч доз. Первым компонентом привиты свыше 506 тысяч человек, двукратно — более 355 тысяч. 40% привитых старше 60 лет.

С начала пандемии в области сделаны 1,9 млн тестов. Напомним, на тестирование сейчас направляются все пациенты с диагнозом ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в регионе четвертую неделю наблюдается превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ. В основном за счет взрослого населения. За минувшую неделю ОРВИ зарегистрирован у 21 тысячи новосибирцев.