Насколько в регионе хватит бесплатных лекарств для лечения ковида?

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался у министра здравоохранения Константина Хальзова: насколько в регионе хватит бесплатных лекарств для лечении ковида. Напомним, при амбулаторном лечении коронавирусной инфекции врачи поликлиник обязаны предоставлять пациентам лекарства бесплатно.

— Правительство РФ выделило для Новосибирской области средства из резервного фонда на приобретение лекарственных препаратов. На этой неделе будет дозакупка, перерыва в распределении не будет, — заверил Константин Хальзов.

На минувшей неделе на пресс-конференции мэра Новосибирска начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева сообщила, что в муниципальной аптечной сети сформирован запас лекарств для лечения ковида на 3,5-4 месяца. Она также отметила, что ажиотажного спроса на лекарства в аптеках не наблюдается, так как при подтвержденном диагнозе коронавирусной инфекции граждане бесплатно обеспечиваются лекарствами для амбулаторного лечения на дому через поликлиническую службу. 1 июля 2021 года пресс-служба правительства сообщила, что регион получит 83 млн рублей на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19 из федерального бюджета.

По данным областного Минздрава, за последние сутки в регионе коронавирусом заболели 173 человека, госпитализирован с подозрением на ковид 261 человек. Для приема больных в учреждениях здравоохранения создано более 5,7 тысячи коек.

С начала прививочной кампании в область поступили более 529 тысяч доз. Первым компонентом привито свыше 506 тысяч человек, двукратно — более 355 тысяч. 40% привитых старше 60 лет.

С начала пандемии в области сделаны 1,9 млн тестов. Напомним, на тестирование сейчас направляются все пациенты с диагнозом ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в регионе четвертую неделю наблюдается превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ. В основном за счет взрослого населения. За минувшую неделю диагноз ОРВИ поставлен 21 тысячи новосибирцев.