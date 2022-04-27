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В Сибири вырос спрос на РКО и зарплатные проекты в несанкционных банках

  • 27/04/2022, 13:22
новости бизенса
Сибирские предприниматели стали открывать расчетные счета в банках, которые не попали под санкции.

Такой тренд отмечает Светлана Подрядова, руководитель Абсолют Банка в Новосибирске. Так, в марте-апреле 2022 года в кредитной организации было оформлено в 3 раза больше расчетных счетов, чем в январе-феврале. По мнению Светланы Подрядовой, играет роль и тот факт, что до 1 июня 2022 года в Абсолют Банке действует акция, в рамках которой  новые клиенты из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  получают бесплатное онлайн-открытие и ведение счета в иностранной валюте на 2 месяца. При этом для всех клиентов Абсолют бесплатно проводит постановку контракта на учет через интернет-банк.

«Наши клиенты, как и раньше, могут без ограничений осуществлять операции в иностранной валюте и российских рублях, открывать и вести счета в долларах США, евро, фунтах, казахстанских тенге, китайских юанях, японских иенах.  Причем для контрактов на сумму до 200 000 рублей не требуются документы, — комментирует Светлана Подрядова. – Валютные платежи у нас проходят в штатном режиме. Абсолют, как и раньше, работает с международной межбанковской системой SWIFT. Кроме того, мы  используем и альтернативные каналы — оперативно подключились к Системе передачи финансовых сообщений Банка России – СПФС.

Чаще всего валютные счета у нас открывают различные производственные предприятия, сельскохозяйственники, производители пищевой продукции, отправляющие ее на экспорт».

По данным Абсолют Банка (ПАО) в Новосибирске, корпоративные клиенты стали в разы чаще оформлять услугу «Валютный консультант».  В нее входят консультации персонального менеджера по вопросам валютного законодательства, заполнение документов валютного контроля, подготовка проектов внешнеэкономических контрактов.

Растет спрос не только на расчетные и валютные счета, но и на зарплатные проекты. В первые три месяца 2022 года выпуск зарплатных карт в Абсолют Банке в Новосибирске увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. В апреле динамика сохраняется. Для компаний, выбирающих банк для зарплатного проекта, сегодня важно отсутствие ограничений по минимальному количеству сотрудников, нулевая комиссия за зачисление заработной платы, бесплатное снятие наличных в любом банкомате РФ и проценты на остаток на счете.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики : Финансы Банки

Регионы: Регион не задан

Теги : финансы зарплата Абсолют Банк


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