Какие киоски продолжат сносить, а какие оставят?

Сессия горсовета Новосибирска в двух чтениях приняла изменения норм, касающихся нестационарных торговых объектов.

Напомним, что речь идет о возможности, во-первых,. Во-вторых,, в том числе силами самих предпринимателей, покидающих насиженное место раньше срока. В-третьих,в случае, если оператор вынужден покинуть место с подачи муниципалитета и досрочного расторжения договора аренды. Кроме того, как уже сообщалось, определен список критериев объектов, подпадающих под действие моратория на демонтаж

Как подчеркивают в мэрии, это все касается добросовестных предпринимателей. В то же время обсуждение данного решения перед принятием выявило еще ряд узких мест во взаимодействии власти с торговым бизнесом.

Прецедент по овощным сеткам

Одной из проблемных точек в ходе обсуждения стали многочисленные фруктово-овощные развалы на территории города, появление которых с наступлением летнего сезона может только вырасти, причем не всех их операторы являются добросовестными предпринимателями.

— Правильно понимаю, что все бахчевые развалы, сетки не будут входить в льготный перечень (подпадающих под мораторий демонтажа)? — говорит депутат Степан Сафонкин. — Возьмем площадь Калинина. Год за годом все обезображено незаконной торговлей. Этот вопрос — ежегодный, многолетний, его, на мой взгляд, необходимо решить раз и навсегда

Как сообщает начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин, незаконные развалы под мораторий не подпадают.

— На те сетки, которые по ночам по 3—5 штук сейчас разбрасываются по городу, никакой мораторий не распространяется, — говорит он.

Более того, по словам чиновника, на территории Новосибирска создан судебный прецедент противодействия овощникам-нелегалам.

— В прошлом году мы начали ранее незнакомую Новосибирску тему изъятия овощей с таких развалов, — рассказывает начальник департамента. — Мы за прошлый год изъяли больше 10 тонн фруктов и овощей. Мы получили 2 иска о том, что мы действуем неверно. Позавчера по первому иску выиграли. То есть судебная практика складывается так, что мы имеем полномочия изъятия. Думаю, что второе решение пойдет уже проще, так как есть первое. По нашей просьбе из бюджета дополнительно выделен миллион рублей на аренду склада под изъятую продукцию.

Как пояснил участвующий в работе сессии мэр Новосибирска Анатолий Локоть, данное противодействие нелегалам охватит не только знаковую в текущем году площадь Калинина, на которой предполагается установка памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», но и другие лобные места города.

Кто захоронит останки?

В ходе обсуждения выявилась и «полудобросовестная» категория предпринимателей, которые покинули место, что называется «без шума и пыли», то есть в соответствии со всеми законодательными нормами и по собственной инициативе демонтировали свой торговый объект, но не разобрали его останки в виде фундамента.

— После демонтажа объекта зачастую остается бетонное основание, — сообщает депутат Инна Ильиных. — Кто должен его убирать? У меня на округе возникла такая проблема. Решений пока нет.

Пока, как признают в мэрии, нарушение со стороны собственника действительно есть, а алгоритма решения проблемы и финансирования соответствующих работ нет.

И подобные «памятники археологии» выявляются даже в самом центре города.

— Возле ЦУМа на месте демонтированного объекта сейчас яма, — рассказывает депутат Ростислав Антонов. — Благоустройство не производится. Понятно, что бюджета (на демонтаж и благоустройство) нам не хватает. Может, подавать в суд на собственников этих нестационарных объектов, чтобы они либо благоустраивали после себя, либо взыскивать деньгами?

А некоторые не удосуживаются даже вывезти собственный объект, ставший ненужным после переезда.

— Конечно, мы все понимаем, что в сложившейся ситуации нужно поддерживать малый бизнес всеми возможными путями, и на это есть указание свыше, — говорит депутат Екатерина Шалимова. — Но есть один аспект: владельцами объектов могут быть разные лица, в том числе не совсем добросовестные и порядочные. Мы столкнулись с проблемой: есть павильоны, киоски в ужасающем состоянии достаточно много лет. По ним есть решения о демонтаже, даже судебные решения. Останется ли у нас механизм воздействия на таких предпринимателей, которые могут оставлять павильоны в таком состоянии?

В мэрии уверяют, что эта «красота» скоро исчезнет.

— У нас есть механизм борьбы с самоволами, с теми, кто не платит, по кому есть решение суда, — сообщает, отвечая депутату, Витухин. — Это все будет продолжаться демонтироваться. Мы обязаны на 7 лет продлять договоры с добросовестными коммерсантами, у кого договоры истекают с 14 марта по 31 декабря 2026 года. Все полномочия по борьбе с тем, о чем вы говорите, у нас есть.

Капитальные — некапитальные

Есть и обратная ситуация, когда после нестационарного объекта, по крайней мере так заявленного по документам, оказываются не останки в виде бетонных оснований, а целые капитальные строения.

— Есть такой бич: возводят капитальный самострой под видом нестационарных объектов, — говорит вице-спикер горсовета Антон Тыртышный. — Есть ли возможность не применять эти критерии для продления договоров по мораторию, если на месте, где должен быть нестационарный объект, выявлен капитальный самострой?

Как следует из пояснений от исполнительной власти, оказывается, отличить некапитальный объект от капитального не так-то просто, нужна, как минимум, специальная экспертиза, причем со стороны инспекторов госстройнадзора, для которых эта деятельность не является профильной.

— У меня предложение к правовому департаменту и департаменту строительства, — говорит Тыртышный. — Может быть, обратиться в область и передать часть полномочий госстройнадзора именно в части определения, является ли объект капитальным или временным, нашей УАСИ. Тогда взаимодействие будет быстрее и проще.

В настоящее время, согласно принятым решениям, до 1 января 2023 года демонтаж нестационарных торговых объектов не осуществляется при наличии двух условий:

— объект ранее размещен законно на основании действующих договоров аренды либо на размещение и эксплуатацию объекта, и срок данного договора истек;

— собственник объекта своевременно вносит плату за фактическое использование земли.

Также предусмотрено, что если у собственника объекта в настоящее имеется задолженность, то до 30 мая 2022 года определен период ее погашения.

Ранее редакция сообщала, что мэрия пригласила предпринимателей заключать договоры на размещение остановок нового типа. А также, что в городе введут ограничения для киосков, торгующих прессой.