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Экс-прокурора выселили из служебного жилья

  • 27/04/2022, 13:33
Автор:
новости Новосибирска
Его семья утратила право пользования жилым помещением.

Суд Октябрьского района Новосибирска удовлетворил исковые требования областной прокуратуры в отношении её бывшего руководителя Владимира Фалилеева, незаконно занимавшего вместе с родственницей служебное жильё уже по истечению своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрено дело по заявлению прокуратуры Новосибирской области к Фалилееву Владимиру Александровичу, Фалилеевой Галине Максимовне о признании их утратившими право пользования жилым помещением, выселении, говорится в сообщении. Исковые требования прокуратуры Новосибирской области удовлетворены в полном объеме: Фалилеев В.А., Фалилеева Г.М. признаны утратившими право пользования жилым помещением; Фалилеев В.А., Фалилеева Г.М. выселены из жилого помещения без предоставления другого помещения. Отказано в принятии встречного иска представителя ответчика Фалилеева В.А. о признании нуждающимся в жилом помещении.

Напомним, что ведомственное жильё, которое послужило поводом для судебного разбирательства, имеет площадь 125 кв м и находится в центре Новосибирска. Как уже сообщалось ранее, бывший прокурор и его родственница должны были освободить его по истечению срока трудового договора после выхода на пенсию. Это сделать ответчик отказался, уклонялся от подписания необходимых документов. Прокуратурой установлен факт его проживания в служебной квартире. После чего очередной раз было составлено предписание о выселении из служебной квартиры и направлено Фалилееву посредством WhatsApp.

Более того, как было установлено в ходе судебного разбирательства, ответчик ранее реализовал своё право на жилое помещение: несколькими годами ранее один из членов его семьи приватизировал служебную квартиру в Улан-Уде, где Фалилеев в то время работал.

Также напомним, что Владимир Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин проходят подозреваемыми по уголовному делу о получении взяток и в настоящее время содержатся под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главе комитета по рекламе Новосибирска вынесли приговор за взятки. Кроме того, в суд направлено еще одно уголовное дело о взятках дорожников. 

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд прокуратура взятка


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