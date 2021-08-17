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В Сибири за полгода ввели на треть больше жилья

  • 17/08/2021, 09:51
Автор:
Новости Сибири
Лидером стала Новосибирская область, где построили 738 тыс. кв. м.

Увеличение зафиксировали в девяти субъектах, за исключением Омской области, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

— С января по июнь текущего года в регионах Сибирского федерального округа ввод жилья вырос на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это четвертое место среди федеральных округов. Увеличение показателя зафиксировали в девяти субъектах федерации округа, за исключением Омской области, — говорится в сообщении.

Лидером по темпам ввода жилья стала Новосибирская область, где построили 738 тыс. кв. м, что на 18,3% больше 2020 года. Наиболее высокие темпы роста зафиксировали в Иркутской области, где ввели 583 тыс. кв. м, это на 79,3% больше, чем в 2020 году. В Красноярском крае в первом полугодии 2021 года сдали 458,7 тыс. кв. м жилья, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объем выполненных строительных работ в первом полугодии этого года увеличился в среднем по Сибири на 22% в сравнении с 2020 годом. Рост отмечается в пяти регионах округа. В большей степени на это повлияло увеличение объема выполненных работ в Иркутской области, где в результате строительства второго этапа магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Ковыкта-Чаянда показатель увеличился почти в три раза.

Кроме того, по оценке специалистов, рынок труда СФО постепенно восстанавливается после сложного 2020 года. Уровень общей безработицы в апреле-июне 2021 года в среднем по округу составил 6%, в аналогичном периоде 2020 года — 7,8%. В течение июня уровень зарегистрированной безработицы снизился в девяти регионах Сибири.

По состоянию на конец июня 2021 года в службах занятости субъектов СФО на учете стояли 159,8 тыс. человек, что в 2,1 раза меньше, чем год назад. Пособие по безработице в округе получали 108,2 тыс. человек — в 2,8 раза меньше, чем год назад. Количество вакансий в сибирских регионах выросло до 346,5 тыс., это больше, чем месяц или год назад.

Фото: pixabay.com автор: Olga1205

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : статистика жилищное строительство безработица


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