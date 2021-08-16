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Тренды маникюра 2021: каким цветом накрасить ногти?

  • 16/08/2021, 19:39
Маникюр — это не просто ухоженные ногти. Сегодня эти полноценный аксессуар, который украшает женщину. Поэтому тенденции на цвета лаков и дизайн ногтей меняются каждый сезон. Что актуально сейчас, мы расскажем в этой статье. 

Красный цвет

Ногти красного цвета – это, можно сказать, классика, которая не подвластна влиянию моды и времени. Такой маникюр будет актуальным всегда. А благодаря многообразию оттенков красного, он не надоест.

Необходимо отметить, что красный лак нужно наносить только на короткие аккуратные ноготки. На длинных он смотрится вульгарно.

Преимущество такого маникюра в его незамысловатости. При желании его даже можно сделать дома. Однако потребуется УФ лампа для маникюра, если будет использоваться гель-лак.

Нюдовые оттенки

Сегодня в моде естественность. Чтобы поддержать этот тренд, можно сделать маникюр в нюдовых оттенках. Смотрится он очень нежно, аккуратно, эстетично. Другое его преимущество – универсальность. С таким маникюром можно посетить абсолютно любое мероприятие, везде он будет уместен.

Нюдовые лаки представлены в широком многообразии. Популярность приобретают полупрозрачные базы. Если выбирать последние, важно следить, чтобы под ногти не попадала грязь, поскольку это будет заметно.

Французский маникюр

Классический французский маникюр — это универсальный вариант, который смотрится сдержанно и элегантно. Однако в новом сезоне можно позволить себе выйти за рамки и вместо белых кончиков сделать яркие. Цвет может быть любой, на солнечную погоду приветствуются даже неоновые оттенки.

Бархатные ногти

Такой материал как бархат нравится многим женщинам. Он впечатляет глубиной оттенков и приятной текстурой.

Сегодня бархат может быть реализован даже на ногтях. Для этого nail-мастера используют бархатный песок для ногтей, который представляет собой разновидность акриловой пудры. Им можно покрывать как весь ноготь, так и прорисовывать узоры и орнаменты. Цветовая палитра очень широкая, поэтому ограничений в плане дизайна нет.

Омбре

Если хочется сложный и необычный маникюр, то можно сделать эффект омбре, когда один оттенок плавно переходит в другой. Количество цветов может варьироваться от двух до четырех. Обычно они похожие. Но никто не запрещает экспериментировать и брать контрастные цвета. Главное, чтобы они сочетались друг с другом.

Цветовая палитра

Зачем выбирать один цвет лака, если можно использовать сразу несколько? Главное, чтобы оттенки были схожими. На осень будет актуальной оранжевая, коричневая, желтая цветовая гамма. Смотрится такой маникюр стильно и нетривиально. Он привнесет изюминку в образ.

Кошачий глаз

Тренд на маникюр «кошачий глаз» возвращается, но только на темные и глубокие оттенки, как синий, зеленый и коричневый. Данная техника выполняется с помощью специального магнитного лака. С помощью магнита, идущего к нему в комплекте, мастер создает по центру ногтя блестящую вертикальную линию.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : Красота и здоровье


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