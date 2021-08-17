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Банк Уралсиб запустил масштабную рекламную кампанию с Максимом Галкиным

  • 17/08/2021, 10:36
16 августа Банк Уралсиб запустил новую масштабную рекламную кампанию, лицом которой стал популярный телеведущий и шоумен Максим Галкин.

Новости компанийВ качестве приоритетных площадок для кампании выбран сплит каналов федерального телевидения, кабельных и спутниковых каналов. Также были отобраны ключевые медийные интернет-площадки, федеральные радиостанции и наружная реклама, с упором на диджитальные форматы.

«Запуская новую рекламную кампанию, мы ставим задачу поднять уровень знания бренда, омолодить аудиторию и сформировать образ технологичного и современного банка. Также перед кампанией стоят и бизнес-задачи, связанные с ростом количества заявок на продукты и количество новых клиентов», – рассказал Старший вице-президент, руководитель Департамента маркетинга Банка Уралсиб Вадим Юрко.

Ключевыми продуктами для продвижения в телевизионной рекламе выбраны кредиты наличными, дебетовая карта «Прибыль» и расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса.

Как отмечает Вадим Юрко, запуску кампании предшествовала серьезная комплексная работа: «Первое полугодие мы потратили не только на подготовку к рекламной кампании, но и на решение операционных вопросов, нужно было подготовиться к возросшему клиентскому потоку: был усилен колл-центр, внедрено новое мобильное приложение, запущен новый сайт розничного бизнеса, отлажены ключевые бизнес-процессы. Кроме того, была очень серьезно переработана продуктовая линейка розничного бизнеса: обновлена линейка карточек, пересмотрена программа лояльности Уралсиб Бонус. Было все сделано для того, чтобы к моменту запуска кампании мы имели готовую, абсолютно привлекательную продуктовую линейку».

«Рад возможности посотрудничать с Банком Уралсиб – классный современный банк, которого при всём достигнутом ждёт многое и большее впереди, – говорит Максим Галкин. –Естественно, мы подошли креативно, творчески к задаче, представив два интересных образа: один – это сам я, как предприниматель, которого привлекает и гибкость работы, и интересные задачи, и планы развития; второй – Пугалкин, воплощающий страхи, которые есть у людей, и бывают и у меня, – связанные с бытующими мифами о подводных камнях, ожидающих людей на пути к финансовому благополучию. Мы сняли юмористические ролики, в которых Галкин встречается со своим альтер-эго Пугалкиным. Мне очень нравится работать с командой Банка Уралсиб, надеюсь сотрудничество будет плодотворным для всех. Поэтому приглашаю к просмотру всех, кто заинтересуется нашей работой».

«Креативным агентством выступило «Fancy State», уже имевшее до этого успешный опыт работы с Максимом Галкиным. Режиссером телевизионных роликов стал Эдуард Оганесян, в послужном списке которого не только большое количество успешных работ в рекламе и кино, но и нашумевший сериал «Чики», – рассказал руководитель дирекции креативного сопровождения, директор по стилю Банка Уралсиб Данила Разуваев.

В 2021 году на телеэкраны страны выйдут три ролика, посвященные карте «Прибыль», кредитам наличными и продукту для малого бизнеса. Съемки также  будут продолжены в следующем году.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы Максим Галкин бизнес банки Банк Уралсиб


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