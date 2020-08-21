Мэрия Новосибирска выделила деньги на горячие обеды для нуждающихся

Городские комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН), подведомственные департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, организуют раздачу горячих обедов для горожан. В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения» департамент предоставил субсидию ООО «Развитие» на поставку горячего питания отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщил пресс-центр мэрии.

У компании свое производство, которое предусматривает готовку, фасовку, упаковку продукции. Сбалансированное меню разрабатывается на две недели — за месяц блюда повторяются лишь дважды. Обед включает в себя первое блюдо — суп, второе – мясо или котлету и гарнир, а также чай, хлеб и выпечку. Ежедневно «Развитие» производит не менее 126 порций, уточняется в пресс-релизе.

— Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере социальной политики. На организацию горячего питания компания «Развитие» получила 2 208 096 рублей, — пояснил Андрей Цыбизов, начальник отдела реализации программ и проектов в социальной сфере управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска.

В рамках реализации субсидии компания обеспечивает обедами горожан в МБУ «КЦСОН» Центрального округа (53 человека), МБУ «КЦСОН» Ленинского района (53 человека) и МБУ «КЦСОН» Дзержинского района (20 человек) в период с июля по ноябрь 2020 года. За это время будет выдано 12 852 ланч-бокса.

Ежегодно департамент по социальной политике на субсидирование социального предпринимательства выделяет от 9 до 11 млн рублей. В 2020 году соглашения на предоставление субсидий заключены с 18 организациями на общую сумму 9 567 121 рубль. В перечень предоставляемых предпринимателями услуг входят, к примеру, постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение временного проживания одиноких матерей с малолетними детьми — всего 18 позиций.

Судя по данным открытых источников, ООО «Развитие» создано в 2009 году. Работает в сфере общественного питания. УК — 10 тыс рублей, директор и учредитель — Галина Штейнбрехер.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска