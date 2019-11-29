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Налоговики возбуждают всего 8% дел о банкротстве

Среди новых тенденций — повышение эффективности согласительных процедур и алгоритма привлечения должностных лиц к субсидиарной и уголовной ответственности.
  • 29/11/2019, 16:42
Автор: Юлия Данилова
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— На 1 октября 2019 года мы сопровождаем 1780 дел о банкротстве налогоплательщиков Новосибирской области с общей суммой задолженности 11,5 млрд. руб. «Лидерство» в этом процессе длительное время удерживают организации торговли и строительства (27% и 25% соответственно), — сообщил Алексей Легостаев. — В большинстве случаев заявления на банкротство подаю сами должниками, или их кредиторы. Доля процедур, инициированных ФНС, составляет всего 8%. Но именно мы являемся самым «неудобным» кредитором, так как пытаемся пресечь использование института банкротства как схему уклонения от уплаты налогов.

Он также прокомментировал действие на территории региона алгоритма привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности контролирующих должника лиц. В 2019 году в области удовлетворено 36 исков на привлечение к субсидиарной ответственности по уплате налогов на 300 млн руб, а в общей сумме, в том числе по коммерческой задолженности, — на 4,9 млрд. руб. (01.10.2018 — 28 на 1,6 млрд.руб.). До конца года, за счет реализации этого алгоритма, ущерб бюджету будет возмещен в размере 15 млн. руб., что кратно больше, чем за несколько прошлых лет.

— В целом в 2019 году поступления от процедур банкротства составили 1,8 млрд. руб., что на треть превышает результаты аналогичного периода прошлого года (01.10.2018 — 1,4 млрд.руб.). Для сравнения: 5 лет назад в бюджет поступало всего около 160 млн.руб, — подчеркнул Легостаев.

Среди новых тенденций глава УФНС также отметил повышение эффективности согласительных процедур (мировые соглашения и поступления на стадии инициирования процедуры) — на их долю приходится до 40% всех процедур. Они оказались актуальны для добросовестных налогоплательщиков, которые хотят, но по каким-то причинам не могут одномоментно уплатить налоги. В 2019 году в рамках согласительных процедур в бюджет уже перечислено 580 млн.руб., что превышает результаты прошлого года почти в 2 раза (01.10.2018 — 323,6 млн.руб.).

— Оздоровление проблемных предприятий является приоритетным вектором развития законодательства о банкротстве, позволяет повысить платежную дисциплину, способствует нормализации хозяйственной деятельности организации, снижает «имиджевые» (репутационные) риски и положительно сказывается на развитии экономики в целом, — резюмировал Алексей Легостаев.

Фото: pixabay.com, автор- SimonMichaelHill

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