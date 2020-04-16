В Сибирском кампусе РАНХиГС пройдут Дни открытых дверей, сообщили в пресс-службе университета. Впервые встречи школьников и родителей с руководством вуза, деканами факультетов и студентами будут виртуальными.

В течение трех дней – 23, 24 и 25 апреля сотрудники и студенты Сибирского филиала Президентской академии будут рассказывать об особенностях поступления в 2020 году, об учебной, студенческой, научной и международной жизни института, возможностях трудоустройства и направлениях подготовки.

23 апреля (четверг) мы предлагаем будущим студентам поближе познакомиться с Сибирским институтом управления: на официальном сайте и в группе Абитуриент СИУ будут ждать приветственные слова от руководства и представителей вуза и много полезной информации об особенностях учебной, международной и студенческой жизни.

А Студенческий Совет СИУ РАНХиГС в рамках проекта «О ЕГЭ из первых уст» поделится ценным опытом о том, как успешно сдать выпускные экзамены.

24 апреля в 13:00 (пятница) ждем в прямом эфире с деканами факультетов. Чтобы получить актуальную информацию о жизни факультетов и особенностях обучения на разных направлениях подготовки и специальностях, необходимо пройди регистрацию. Не упустите возможность задать свой вопрос и получить на него персональный ответ декана.

25 апреля в 13:00 (суббота) Приемная комиссия Сибирского института управления проведет трансляцию «Как поступить в СИУ РАНХиГС в 2020 году: направления подготовки и особенности приема». Для участия в трансляции необходимо зарегистрироваться.

Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС