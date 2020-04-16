Общественный транспорт возвращается к работе в штатном режиме

— Мы видим, что общественный транспорт постепенно возвращается к работе в штатном режиме. Такая задача поставлена. Не смотря на падение пассажиропотока на 25%, он начинает восстанавливаться, хотя и медленно, — сообщил на еженедельной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Соответствующую работу мы сейчас проводим и с частными перевозчиками.

— Мы считаем, что этого достаточно для того, чтобы обеспечить подъезд и транспортировку сотрудников к местам работы и обратно, — пояснил Локоть.

При этом глава города отметил, что сроки работы транспорта по-прежнему ограничены. Наземный может перевозить пассажиров до 22.00, метро — до 23.00.

В конце марта новосибирские перевозчики заявляли, что из-за высокой недозагрузки готовы совсем снять транспорт с маршрутов и не гонять порожние рейсы. В минтрансе региона предупреждали, что это чревато нарушением заключенных договоров и привлечением перевозчиков к ответственности.

Фото Евгении Серёгиной