Сотрудники аэропорта Домодедово потеряли собаку и отказались ее искать

Аэропорт Домодедово оскандалился после того, как одна из пассажирок рассказала об утере собаки в своем Instagram. Женщина вместе с семьей летела из Москвы в Крым. Оказавшись в Симферополе, она узнала, что любимого питомца потеряли. Выяснилось, что животное вовсе не улетело из столицы, а в аэропорту сообщили, что собака сбежала из переноски при погрузке в самолет.
Со слов женщины, 10 августа она вместе с дочерью и мужем вылетала на отдых из столичного аэропорта. Оформив все документы, пассажирка сдала собаку на стойке регистрации багажа.
— С нами была собака, которую мы сдали в багаж за три часа до вылета, в специальной переноске, решетку переноски сотрудники авиакомпании на приемке прикрутили хомутами к самой переноске намертво, — пишет Екатерина.
Со слов женщины, прилетев в Крым, они с семьей прождали около часа, ожидая выдачи переноски с животным. Но собаки все не было. Как выяснилось, на борту самолета пес не летел. Тогда хозяева питомца составили заявление об утере багажа. В аэропорту Симферополя им сказали, что передали сведения о пропаже собаки в Домодедово. В столичном аэропорту женщине пояснили, что питомец вырвался из переноски при погрузке багажа в самолет еще до вылета и его в настоящее время ищут.
— Но нам не сообщили об этом ни тогда, когда мы еще находились в аэропорту, ни по прилете на место, – возмущается женщина.
Хозяйка собаки пишет, что пресс-служба воздушной гавани уточнила, что заявление о пропаже питомца передали в авиакомпанию S7, которая выполняла рейс. При этом в пресс-службе перевозчика ей ответили, что никаких заявлений на этот счет не получали.
— Все фото и документы есть. Переноску не отправили, и не предоставляют ни ее саму, ни ее фото. По итогу животное начали искать только почти спустя сутки, только после подключения полиции, — заявила Екатерина.
Пресс-служба аэропорта Домодедово прокомментировала сложившуюся ситуацию и предоставила фото:
— В Домодедово в круглосуточном режиме оперативная группа ищет собаку Еву. Поиск охватывает всю территорию аэродрома — 1300 гектар.
В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомица.
Согласно записям камер наблюдения, собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.
Мы сожалеем и произошедшем и приложим все усилия, чтобы найти питомца.
Информация о нахождении собаки на ВПП некорректная.
Фото из Инстаграм @iamkate_thegreat
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