Сотрудники аэропорта Домодедово потеряли собаку и отказались ее искать

Аэропорт Домодедово оскандалился после того, как одна из пассажирок рассказала об утере собаки в своем Instagram. Женщина вместе с семьей летела из Москвы в Крым. Оказавшись в Симферополе, она узнала, что любимого питомца потеряли. Выяснилось, что животное вовсе не улетело из столицы, а в аэропорту сообщили, что собака сбежала из переноски при погрузке в самолет.

Со слов женщины, 10 августа она вместе с дочерью и мужем вылетала на отдых из столичного аэропорта. Оформив все документы, пассажирка сдала собаку на стойке регистрации багажа.

— С нами была собака, которую мы сдали в багаж за три часа до вылета, в специальной переноске, решетку переноски сотрудники авиакомпании на приемке прикрутили хомутами к самой переноске намертво, — пишет Екатерина.

Со слов женщины, прилетев в Крым, они с семьей прождали около часа, ожидая выдачи переноски с животным. Но собаки все не было. Как выяснилось, на борту самолета пес не летел. Тогда хозяева питомца составили заявление об утере багажа. В аэропорту Симферополя им сказали, что передали сведения о пропаже собаки в Домодедово. В столичном аэропорту женщине пояснили, что питомец вырвался из переноски при погрузке багажа в самолет еще до вылета и его в настоящее время ищут.

— Но нам не сообщили об этом ни тогда, когда мы еще находились в аэропорту, ни по прилете на место, – возмущается женщина.

Хозяйка собаки пишет, что пресс-служба воздушной гавани уточнила, что заявление о пропаже питомца передали в авиакомпанию S7, которая выполняла рейс. При этом в пресс-службе перевозчика ей ответили, что никаких заявлений на этот счет не получали.

— Все фото и документы есть. Переноску не отправили, и не предоставляют ни ее саму, ни ее фото. По итогу животное начали искать только почти спустя сутки, только после подключения полиции, — заявила Екатерина.

Пресс-служба аэропорта Домодедово прокомментировала сложившуюся ситуацию и предоставила фото: