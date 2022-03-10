В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

В СТУ начала работу «горячая линия» для участников ВЭД, представителей транспортных компаний, пассажиров и граждан, признанных беженцами и переселенцами, сообщает пресс-служба ведомства.

По телефону «горячей линии» специалисты могут проконсультировать по вопросам:

— изменений в российском законодательстве, которые касаются перемещения товаров и транспортных средств,

— ввоза/вывоза гражданами товаров для личного пользования и денежных средств, в том числе, в иностранной валюте,

— совершения таможенных операций и применению запретов и ограничений при ввозе и вывозе товаров.

Телефон «горячей линии» СТУ: 8 (383) 319-90-30

Время работы:

понедельник – четверг с 8:30 до 17:30 (перерыв на обед с 13:00 до 13:50).

пятница с 8:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:00 до 13:50).

Аналогичные «горячие линии» также созданы в таможнях СТУ: