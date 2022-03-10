В Новосибирске составлен рейтинг самых травмоопасных районов

По итогам зимнего периода в мэрии Новосибирска составили рейтинг самых опасных и самых безопасных в плане гололедного травматизма территорий. Как сообщил на оперативном совещании у главы города начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко, со ссылкой на данные медучреждений и районных администраций, с декабря 2021-го по февраль 2022 года гололедные травмы получили несколько сотен новосибирцев. В лидерах — Центральный округ (307 случаев). На втором месте — Ленинский район (219). Замыкает тройку лидеров Кировский район (213). Наименьшее число случаев зафиксировано в Первомайском (97), Калининском (117) и Советском (137) районах. Во всех районах наибольшее количество гололедных травм приходится на декабрь прошлого года.

— Это без учета количества жителей города, — говорит Куценко. — Там, где больше жителей, больше травм. И мы провели другой анализ — с учетом количества травм на тысячу жителей. И здесь картина несколько другая. В лучшую сторону отличаются Заельцовский (0,2 травмы на тысячу жителей), Калининский (0,5) и Октябрьский (0,6) районы. Меньше единицы по данному показателю в Советском и Ленинском районах. Наибольшее количество — в Центральном (2,1) и Железнодорожном районах (1,5). Чуть более единицы — в Кировском, Дзержинском и Первомайском районах.

Что касается наиболее травмоопасных объектов, то, по информации начальника департамента, наибольшая часть инцидентов (до 70% случаев) приходится на тротуары, лестницы и пешеходные переходы. Со значительным отставанием (20%) следуют внутриквартальные территории, входные группы магазинов и торговых центров. Замыкают список (10%) остановочные павильоны. При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений по поводу травм сократилось на 12,5%. В городском руководстве это связывают с улучшением качества уборки тротуаров и внутридомовых территорий, а также с оперативным реагированием на обращения граждан по поводу состояния объектов уличной сети.

Тем не менее информацию предстоит еще больше конкретизировать, проанализировав, где конкретно в том или ином районе горожане травмируются на льду. Такое поручение дал глава города Анатолий Локоть.

— Это происходит во дворе дома, где мы должны ставить в ответственное положение управляющие организации? — говорит мэр. — Или на тротуаре где-то в центре Новосибирска или центральной части какого-то района, где ответственность — уже дорожных организаций, которые должны следить за качеством тротуаров? Поручаю главам районов проанализировать эти данные. Сделайте «разбор полетов», посмотрите, где люди травмируются. Может, есть места, где с завидной повторяемостью это происходит, кто-то не следит за своей территорией, и примите меры. Эту работу надо проделать оперативно.

По информации мэрии Новосибирска, в связи с погодными условиями — морозами и гололедом после оттепели — количество травм увеличилось за неделю с 25 до 49 случаев. За этот период дорожными службами были израсходованы 1,6 тысячи тонн противогололедных материалов, бионорда разных видов — 260 тонн.