Авито подготовила инструменты, которые помогут сохранить эффективность бизнеса

Авито поддержит постоянных пользователей площадки, а для новых клиентов станут доступны программы обучения и онбординга.
По информации сайта Авито для бизнеса, профессиональные продавцы теперь смогут доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку. Также они смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления. Плюс будет предложена скидка на размещение объявлений в 20%.
Кроме того, Авито вложит дополнительные ресурсы в развитие сервиса для дилеров, чтобы они могли нарастить объём выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов, а также усилят проверку достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов, что позволит оградить покупателей от недобросовестных продавцов, а дилерам, которые ведут бизнес честно, получить больше покупателей.
— Подготовим инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты. Дадим возможность размещать медийную рекламу на площадке.
Поддержим клиентов других платформ после отмены их работы в России, — заверили в Авито.
В перспективе будет пересмотрен подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг. Подготовлена программа скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей. Первое объявление об услугах любой специалист или компания в большинстве категорий могут разместить бесплатно — платить за просмотры объявлений и контакты не придется.
— Будем развивать образовательные проекты, чтобы помочь исполнителям работать с площадкой и продвигать свои услуги. Увеличим ресурсы в развитие сервиса «Авито Подработка». Поддержим соискателей обучающими материалами. Поможем им найти ответы на распространённые вопросы: как составить резюме, как встать на биржу труда, что делать при сокращении и другие. Усилим работу с региональными центрами занятости и будем предоставлять на платформе их вакансии, — уточнили в Авито.
Фото: flickr.com — Enty Studio
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