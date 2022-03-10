Авито подготовила инструменты, которые помогут сохранить эффективность бизнеса

Авито поддержит постоянных пользователей площадки, а для новых клиентов станут доступны программы обучения и онбординга.

По информации сайта Авито для бизнеса, профессиональные продавцы теперь смогут доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку. Также они смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления. Плюс будет предложена скидка на размещение объявлений в 20%.

Кроме того, Авито вложит дополнительные ресурсы в развитие сервиса для дилеров, чтобы они могли нарастить объём выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов, а также усилят проверку достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов, что позволит оградить покупателей от недобросовестных продавцов, а дилерам, которые ведут бизнес честно, получить больше покупателей.

— Подготовим инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты. Дадим возможность размещать медийную рекламу на площадке.

Поддержим клиентов других платформ после отмены их работы в России, — заверили в Авито.

В перспективе будет пересмотрен подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг. Подготовлена программа скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей. Первое объявление об услугах любой специалист или компания в большинстве категорий могут разместить бесплатно — платить за просмотры объявлений и контакты не придется.