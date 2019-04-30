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В «Ситилинк» отмечают рост интереса новосибирцев к интернет-покупкам

Объем рынка бытовой техники и электроники в Новосибирске, по оценке аналитиков компании, достигнул показателя в 4,2 млрд рублей.
  • 30/04/2019, 16:17
В «Ситилинк» отмечают рост интереса новосибирцев к интернет-покупкам

Аналитики компании «Ситилинк» зафиксировали рост интереса к онлайн-покупкам среди жителей Новосибирска: посещаемость интернет-магазина компании в 2019 году выросла на 50% по сравнению с данными по городу за I квартал прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Наибольшей популярностью онлайн-шопинг пользуется у аудитории в возрасте от 25 до 34 лет – 35% пользователей сайта. Соотношение женской и мужской аудиторий за анализируемый период составило 29% к 71%. Доля сайта в продажах – 71%. Это соответствует среднему значению по России (72%). Доля мобильного трафика в регионе превышает средние значения по стране – 45% против 40%.

Количество интернет-заказов в Новосибирске в I квартале 2019 года увеличилось на 77%. Самый большой прирост показали товары из категорий: умный дом (+452%), системы безопасности (+328%), видео- и фототехника (+184%), музыкальные инструменты (+149%), а также крупная бытовая техника (+107%).

Как отмечают эксперты компании, динамичный рост интереса к товарам категории «умного» дома обусловлен увеличением количества готовых решений на рынке и снижением их стоимости. В ближайшие время, благодаря распространению и развитию технологий, эта тенденция сохранится.

Число интернет-покупателей по состоянию на конец I квартала увеличилось на 35% (год к году). Объем рынка бытовой техники и электроники в Новосибирске, по оценке аналитиков компании, достигнул показателя в 4,2 млрд рублей.

— Автоматизация повседневных действий избавляет от рутины, делает жизнь комфортнее и спокойнее. Это одна из причин такого существенного роста категорий «умный дом» и «системы безопасности» в Новосибирске. К тому же, современный потребитель всё более ответственно относится к вопросам личной безопасности и сохранности имущества, а производители, пристально следят за изменениями покупательского поведения, и, в соответствии с ним, меняют вектор развития подобных систем. Рынок пополняется товарами, которые становятся всё более удобными и адаптированными под запросы потребителей – от умных розеток до видеокамер, управляемых со смартфона, и систем, контролирующих всё, что происходит в квартире, — комментирует Эдуард Полыгалов, управляющий директор «Ситилинк» по СФО и УрФО.

Фото: пресс-служба компании

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