В минстрое не ожидают резкого роста количества обманутых дольщиков

Застройщики и банкиры «сверяют часы» перед 1 июля — В 2019 году в области планируется ввести 1,6 млн кв. м жилья. Они уже входят в нацпроект до 2024 года. Есть замедление по вводу из-за внесения изменений в законодательство в части долевого строительства. Сейчас застройщик с опаской входит в новый проект. С начала года в регионе выдано всего 12 разрешений на строительство, — привел данные министр. — При этом у нас пока всего 5 организаций работают по счетам эскроу. Это всего-навсего 1,5% от общего числа застройщиков области.

Шмидт напомнил, что 22 апреля вышло постановление правительства РФ, где установлены критерии оценки, каким образом определять объекты, которые будут работать по новым или старым правилам. По старым разрешено работать по объектам с порогом готовности от 30%, с заключенными договорами долевого участия — от 10%. Немного расширены критерии в части развития комплексных площадок (до 15% готовности).

Кроме того, по словам Ивана Шмидта, региональное правительство рассматривает возможность привлечения федеральных средств для субсидирования строительства проблемных домов. Сейчас разрабатывается соответствующая программа.

По информации областного минстроя, из имеющихся в регионе строительных компаний только две точно находятся в «красной зоне» кредитоспособности и не могут претендовать на проектное финансирование. Это ООО «Альянс-Строй» и ООО «БРИК».

Фото: Gensa Gensa