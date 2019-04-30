В минстрое не ожидают резкого роста количества обманутых дольщиков

Об этом министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил на пресс-конференции в ТАСС, где рассказал о непростой ситуации на строительном рынке региона после введения проектного финансирования. По словам чиновника, несмотря на то, что подавляющее число компаний-застройщиков пока осталось, что называется, «за бортом» действия нового закона, всплеска числа обманутых дольщиков в ближайшее время в регионе не предвидится. Это показали данные экспресс-анализа, проведенного министерством совместно со Сбербанком РФ.
Шмидт напомнил, что 22 апреля вышло постановление правительства РФ, где установлены критерии оценки, каким образом определять объекты, которые будут работать по новым или старым правилам. По старым разрешено работать по объектам с порогом готовности от 30%, с заключенными договорами долевого участия — от 10%. Немного расширены критерии в части развития комплексных площадок (до 15% готовности).
Кроме того, по словам Ивана Шмидта, региональное правительство рассматривает возможность привлечения федеральных средств для субсидирования строительства проблемных домов. Сейчас разрабатывается соответствующая программа.
По информации областного минстроя, из имеющихся в регионе строительных компаний только две точно находятся в «красной зоне» кредитоспособности и не могут претендовать на проектное финансирование. Это ООО «Альянс-Строй» и ООО «БРИК».
Фото: Gensa Gensa
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