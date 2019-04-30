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В минстрое не ожидают резкого роста количества обманутых дольщиков

Для субсидирования строительства проблемных домов регион может привлечь федеральные средства.
  • 30/04/2019, 16:39
Автор: Евгения Серёгина
В минстрое не ожидают резкого роста количества обманутых дольщиков
С начала 2019 года в регионе выдано всего 12 разрешений на строительство.

Об этом министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил на пресс-конференции в ТАСС, где рассказал о непростой ситуации на строительном рынке региона после введения проектного финансирования. По словам чиновника, несмотря на то, что подавляющее число компаний-застройщиков пока осталось, что называется, «за бортом» действия нового закона, всплеска числа обманутых дольщиков в ближайшее время в регионе не предвидится. Это показали данные экспресс-анализа, проведенного министерством совместно со Сбербанком РФ.

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 В 2019 году в области планируется ввести 1,6 млн кв. м жилья. Они уже входят в нацпроект до 2024 года. Есть замедление по вводу из-за внесения изменений в законодательство в части долевого строительства. Сейчас застройщик с опаской входит в новый проект. С начала года в регионе выдано всего 12 разрешений на строительство,  привел данные министр. — При этом у нас пока всего 5 организаций работают по счетам эскроу. Это всего-навсего 1,5% от общего числа застройщиков области.

Шмидт напомнил, что 22 апреля вышло постановление правительства РФ,  где установлены критерии оценки, каким образом определять объекты, которые будут работать по новым или старым правилам. По старым разрешено работать по объектам с порогом готовности от 30%, с заключенными договорами долевого участия — от 10%. Немного расширены критерии в части развития комплексных площадок (до 15% готовности).

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— Это застройщики, которые строят в рамках своих комплексных проектов детские сады, школы. Под эти критерии у нас попадают где-то 70% объектов, — констатировал он. — В регионе пока 57 проблемных домов, 1409 обманутых дольщиков. Мы в «ручном» режиме будем готовить практически каждый дом. Пока механизмы достройки остаются те же. В основном, это масштабные инвестиционные проекты. Пока их 11 штук. Думаю, этот механизм по-прежнему будет оставаться единственным верным и выйдет на первый план. Среди прочих мер поддержки — пересмотр арендной платы.

Кроме того, по словам Ивана Шмидта, региональное правительство рассматривает возможность привлечения федеральных средств для субсидирования строительства проблемных домов. Сейчас разрабатывается соответствующая программа.

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— Мы прогнозировали небольшой всплеск по количеству обманутых домов. Но сейчас, проведя со Сбербанком анализ рынка и застройщиков, более позитивно смотрим на эти вещи. Если и произойдут какие-то небольшие прибавления, то они будут носить разовый характер, и мы сможем решить проблему в «ручном режиме», — заверяет министр.

По информации областного минстроя, из имеющихся в регионе строительных компаний только две точно находятся в «красной зоне» кредитоспособности и не могут претендовать на проектное финансирование. Это ООО «Альянс-Строй» и ООО «БРИК».

Фото: Gensa Gensa

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