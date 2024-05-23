В СИЗО Новосибирска пытались передать телефоны, спрятанные в лампочках

В Новосибирской области сотрудники ФСИН обнаружили попытку передачи заключённым мобильных телефонов, спрятанных в лампочках дневного света.
Как сообщили в пресс-службе ФСИН по Новосибирской области, партия запрещённых предметов была отправлена по почте. В посылке обнаружили три телефона и 11 сим-карт. В настоящее время проводится проверка.
Стоит отметить, что в СИЗО-1 регулярно пытаются передать запрещённые предметы. Если действия не содержат признаков преступного деяния, например, передачи наркотиков, отправителю грозит административный штраф.
Ранее редакция сообщала о том, что заключенным, сбежавшим из тюрьмы, вынесли приговор в Новосибирске.
Источник фото: ФСИН по Новосибирской области.
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