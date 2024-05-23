«Новосибирскавтодор» готовится к выпуску дебютных облигаций

АО «Новосибирскавтодор» получил кредитный рейтинг A-.ru, прогноз «стабильный». Рейтинг присвоен ООО «Национальные Кредитные Рейтинги». В НКР отметили собственный проектный институт, автоматизацию процессов и законтрактованность значительной части выручки новосибирской компании.

— Финансовый профиль компании отличается очень низкой долговой нагрузкой и сильными показателями фондирования. Оценка финансового профиля также учитывает умеренные показатели рентабельности и ликвидности. При оценке качества управления НКР принимало во внимание опыт и квалификацию менеджмента «Новосибирскавтодора», — говорится в сообщении НКР.

Как пояснили в пресс-службе компании в ответ на запрос Infopro54, АО «Новосибирскавтодор» впервые получил кредитный рейтинг.

— Мы планируем выйти с выпуском наших облигаций на Московскую биржу. Привлечение с рынка облигационных займов рассматривается нами как ещё одна альтернатива банковскому финансированию, — отметили в компании. — Будем и дальше работать над улучшением показателей, чтобы укреплять наши позиции в рейтинговых списках.

Объем выпуска облигаций и сроки выхода на биржу в компании пока комментировать отказались.

Напомним, по данным бухгалтерской отчетности, АО «Новосибирскавтодор» в 2023 году получил выручку в размере 19.2 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании составила 863,8 млн рублей, годом ранее — 821,9 млн рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия.

7,1 млрд рублей выручки компания получила за содержание дорог, 5,2 млрд — за ремонт дорог и сооружений, 4,6 млрд — за строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений, 1,8 млрд — за капремонт автодорог и сооружений.

«Новосибирскавтодор» сегодня является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. Компания реализует много знаковых проектов на территории региона.

Например, она занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Первый участок обхода протяженностью 10 км планируется запустить в 2025 году. Компания ремонтировал взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево. Также компания выиграла тендер на капремонт участка «Чуйского тракта».

В ноябре 2023 года компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

По итогам 2023 года, по данным Минфина, «Новосибирскавтодор» вошел в топ-10 крупнейших федеральных плательщиков налогов, работающих на территории Новосибирской области.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году путем преобразования 32 структурных подразделений одноименного госпредприятия. На сегодняшний день уставный капитал компании составляет 49 млн рублей. Сведения об учредителях закрыты.

По состоянию на 1 января 2021 года, в структуру «Новосибирскавтодора» входят 13 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, а также филиалы в Кемеровской и Челябинской областях, Республике Алтай и обособленное подразделение в Омске. Кроме того, компания работает в Республике Татарстан и Томской области. Среднесписочная численность работников — 2676 человек. АО «Новосибирскавтодор» включено в список системообразующих предприятий региона.

Ранее редакция сообщала о том, что проект третьего этапа Восточного обхода Новосибирска сдадут на экспертизу в этом году.