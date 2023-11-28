Заключенным, сбежавшим из тюрьмы, вынесли приговор в Новосибирске

Суд вынес приговор по делу двух заключенных в Новосибирске. Они признаны виновными в побеге из тюрьмы.

Сговорившись, 21 февраля 2023 года заключенные совершили побег с выездного объекта в колонии в селе Кубовом.

― Осужденные находились на свободе до 21 часа 20 минут 22 февраля, ― говорится в сообщении.

Их задержали в поселке Чернаково Ордынского района. Им назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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