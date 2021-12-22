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В смертельных ДТП виновны не только участники дорожного движения

  • 22/12/2021, 10:07
Автор:
Новости Новосибирской области
Но и состояние дорожной инфраструктуры, особенно в сельских районах области.

Несмотря на комплекс регулярно принимаемых мер уровень аварийности на дорогах Новосибирской области продолжает оставаться высоким. По информации регионального Минтранса, в рамках регионального проекта «Безопасность» в 2021 году предусмотрено снижение общего количества погибших в ДТП на 59 человек, а к 2024 году данный показатель должен составлять не более 6 человек на 100 тысяч населения. И 1,6 человек на 10 тысяч транспортных средств. За 6 лет общее количество погибших должно сократиться не менее чем на 103 человека. При этом за 11 месяцев 2021 года только на федеральной сети автодорог Новосибирской области произошли 189 ДТП: 63 человека погибли, 249 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пока сохраняется рост количества происшествий на 5% (количество погибших меньше на 12 человек, чем годом ранее).

Статистика показывает, что принимаемых мер сегодня недостаточно, сообщает глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. Уровень аварийности по-прежнему остается высоким. Показатель социального риска по итогам 11 месяцев составил 8,7 при прогнозе 7,6. Наиболее негативное влияние на недостижение показателя оказала складывающаяся обстановка на территории 16 муниципальных образований: Новосибирске, Баганском, Болтнинском, Венгеровском, Кочковском, Маслянинском. Усть-Таркском, Чановском, Черепановском районах и в городе Оби.

В качестве основной причины аварий в областном правительстве называют несоблюдение правил дорожного движения его участниками.

Лидером причин ДТП остаются столкновения транспортных средств 140 происшествий из 189 (74%), из них 86% выезд на полосу встречного движения и 54 столкновения в попутном направлении, приводит данные замдиректора ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин. Все эти происшествия не «жестянка», а с пострадавшими. Наездов на стоящее транспортное средство — 15 случаев. К сожалению, пока не получается переломить количество таких столкновений. В каждом случае это тяжелые раненые или погибшие. Когда транспортное средство сломалось, зачастую водитель стоит на проезжей части, являясь большой угрозой, особенно в ночное время.

Актуальный разговор

Сегодня никто до конца не понимает, что происходит на дорогах города и области

В то же время на районном уровне отмечают другую причину аварийности — не менее существенную: неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры.

Чаще всего ДТП происходят на грунтовых дорогах. Чтобы поддерживать сеть в нормативном состоянии, необходимо увеличивать финансирование районов, говорит глава Венгеровского района Сергей Черных. На 2022 год в бюджете заложены средства на щебенение всего 1 км межмуниципальных дорог в нашем районе. При том, что из 500 км дорог, более 170 грунтовые. На улично-дорожную сеть района выделены 20 млн. Согласно проекту, приведение в нормативное состояние 800 м дороги стоит 36 млн. С такими средствами, как выделяются сейчас, я, наверное, долго буду приводить в соответствие наши дороги.

По информации главы района, за текущий год зарегистрированы 10 ДТП, в которых погибли 4 человека, 9 получили травмы. Социальный риск — 21,2. Основные причины ненормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети и дорог межмуниципального значения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Еще в одном районе Кочковском несмотря на то, что в текущем году ДТП со смертельными исходами не зарегистрированы, а основной причиной менее серьезных происшествий называют столкновение при выезде транспортных средств «на встречку», тем не менее и здесь требуются инфраструктурные решения уровня выше местного.

Для снижения аварийности самое главное установка камер видеофиксации на автодороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар», сообщает глава района Петр Шилин. В местах несоответствия дорог требованиям провести ремонт с установкой знаков. Понятно, что, может быть, на все не хватает, но от кольца в Кочках и до выезда с заправки нужно сделать освещение. Здесь много съездов к заправкам, СТО, автобусы останавливаются, а освещения нет. Тревожит еще одна ситуация. Мы посмотрели приоритетное направление финансирования дорог на 2022 год: там нет нашей дороги от Ордынки в сторону Карасука. Там скоро надо будет дирижабли покупать и летать, потому что ездить просто невозможно.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, за минувшую неделю произошли 33 ДТП, в результате которых 37 человек травмированы, 6 человек погибли, 5 ДТП зарегистрировано с участием несовершеннолетних, 1 ребенок погиб.

Фото с сайта ГИБДД по Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство дороги безопасность


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