В 2022 году тарифы ЖКХ в Новосибирской области вырастут на 5%

В Новосибирской области тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году вырастут в среднем на 5%. На сайте регионального департамента по тарифам опубликовано соответствующее постановление.

Так, стоимость отопления от СГК составит 1584 рубля 28 копеек за 1 гКал (услуга подорожает на 5,19% с 1505 рублей 98 копеек), стоимость горячей воды составит 124 рубля 02 копейки за кубометр (рост 5,19%).

Услуги «Экологии-Новосибирск» по вывозу мусора будут стоить 462 рубля 48 копеек (вырастет на 5,19% с 439 рублей 62 копеек) за кубометр.

Кубометр холодной воды будет стоить 21 рубль 40 копеек (рост на 5,15% с 20 рублей 35 копеек).

Приказы об увеличении тарифов утверждены 16 декабря.