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VIP-club объединяет несколько поколений

  • 20/07/2021, 14:16
Новости Новосибирска
Новосибирский VIP-сlub сегодня объединяет более 500 компаний и известных персон мегаполиса.

На каждой встрече по рекомендации к Клубу присоединяются новые участники.

Летний представительский прием «Истории успеха. VIP-club — первые лица» в очередной раз состоялся в июле, в ресторане «МЕД». Удобный зал для мероприятий любого формата удачно вписался в клубную концепцию. Здесь много света, пространства, можно удобно расположиться с любой дегустацией или презентацией, чем и воспользовались в этот вечер участники объединения VIP-club.

Новости Новосибирска

Торжество началось с эмоционального представления всех гостей мероприятия и новых участников Клуба. Эту задачу президент VIP-club Алексей Потапов выполняет виртуозно. На правах «второй скрипки» — руководитель консалтингового агентства Клуба и организатор всех мероприятий Елена Потапова,  гармонично подмечала важные моменты по каждому гостю во время представления. Аккумулируя огромный объем информации за двадцатилетнюю историю Клуба, они умеют увидеть и подчеркнуть в каждом человеке самое главное.

Алексей всегда находит для новых людей, вливающихся в статусное сообщество профессионалов всех сфер бизнеса, представителей власти, научных кругов, культуры, спорта, точные выражения, тонкие комплименты и объективные характеристики. Особо хочется отметить его умение каждый раз находить новые креативные ходы для традиционных, казалось бы, регламентов Клуба.

На этот раз Алексей Потапов лично рекомендовал в члены VIP-club новых участников.

Первым был представлен президент группы компаний SKY Group Владимир Литвинов.

Компания SKY Group сегодня известна проектами не только в Новосибирске. В настоящее время за пределами региона девелопер возводит жилой комплекс «КубаньSky» в Краснодарском крае. Холдинг, наряду со строительным направлением, занимается изготовлением лифтов на собственном заводе, расселением аварийного жилья, обслуживанием жилого сектора в лице управляющей компании, развивает новое направление — аптечный бизнес.

Представляя гостя, Алексей Потапов особо подчеркнул технологичность компании, социальную направленность, ее нацеленность на внедрение новых подходов, новых технологий и направлений для получения синергетического эффекта, позволяющего успешно работать на сложном строительном рынке.

В ответном слове Владимир Литвинов поделился своими грандиозными планами о необходимости вернуть престиж семейным ценностям: семье, состоящей из нескольких поколений, когда под одной крышей проживают родители с детьми, их родители — дедушки, бабушки и внуки.

Свой новый проект ЖК «КубаньSky» Владимир Литвинов как раз считает выражением этого концепта: молодое поколение зарабатывает деньги, растит детей, а старшее живет в теплых краях, куда со временем переедут и все остальные.

Вторым принципом Литвинов назвал создание максимально комфортных условий для собственников, купивших недвижимость в его проектах в Сибири. Отсюда ставка на собственную УК, обеспечивающую жителям должный уровень сервиса, открытие собственных аптек в каждом жилом комплексе и планируемое появление стоматологий рядом с аптеками.

— Это тот уровень сервиса, который нужен жителям наших городов. Мы подсмотрели подобный опыт в Италии, где это заранее предусмотренные опции многих жилых кварталов, и активно внедряем в наших проектах, — пояснил Владимир Литвинов.

Корпоративный фильм эффектно дополнил слова Владимира Германовича, продемонстрировав размах проекта и свежий современный взгляд на строительство жилых микрорайонов. На такой подход точно стоит обратить внимание.

Еще одним новым участником Клуба стал Кирилл Новопашин, директор кинокомпании «Акростих».

За восемь с небольшим лет, Кирилл снял несколько художественных,  документальных и корпоративных фильмов, выступая в роли оператора и даже актера. Окончив театральную школу, он отлично научился видеть не только актерское мастерство, но и картинку каждого кадра — какой она должна быть в идеале.
Но это не все его таланты. Рекламные ролики для известных российских брендов, корпоративные фильмы с начинкой словно из известных блокбастеров — мастеру подвластно все! Подбор, аренда и монтаж звукового и светового оборудования в партнерстве с другом Сергеем Макиевым — еще одно перспективное направление его деятельности. Творческим талантливым людям удается многое.
Глядя на молодое поколение бизнесменов, все чаще вступающих в объединение VIP-club, приходит уверенность, что история старейшего клуба Новосибирска будет продолжаться не один десяток лет.

Отвечая на вопрос Елены Потаповой, почему он снимает фильмы выраженной социальной значимости, Кирилл ответил так:

— Когда я снимаю фильмы на социальные и острые темы, мне, конечно, хочется рассказать о тех проблемах, которые есть рядом с нами. Один из наших фильмов как раз носит такое название. Он о том, что мы можем жить рядом с людьми, у которых есть проблемы, и не замечать этого. Но решить эти проблемы можно, нужно только взяться за дело всем вместе. Этот и другие наши фильмы  можно посмотреть на  YouTube, в соцсетях — все в свободном доступе. Отмечу, что мне очень приятно вступить в VIP-сlub, и я хотел бы поблагодарить за такое доверие и президента Клуба, и всех собравшихся участников.

Представляя следующего нового участника VIP-club, Алексей Потапов позволил себе полностью прочитать стихотворение Давида Самойлова «Она как скрипка на моем плече…». И действительно, к Клубу присоединилась еще одна прекрасная представительница творческой профессии — Анна Новопашина.

Анна является основателем и соучредителем школы-студии свадебных стилистов и свадебного дома LaBeauty.
Анна рассказала, что ее бизнес очень молод — студии всего год, но за это время мастера школы-студии сделали уже несколько выпусков свадебных стилистов. Как объяснила Анна, профессия свадебного стилиста имеет свои особенности.

— Задача стилиста — подчеркнуть все лучшие черты человека, чтобы в день, о котором девушка, может быть, мечтала с трех лет, как я, она выглядела по-особенному. Наша команда отвечает за невесту головой, а это очень большая ответственность. Свадьба — нерядовое событие в жизни любого человека. Мы готовы брать на себя заботу о невесте и гостях на мероприятиях любого масштаба. У нас работают 22 стилиста. Скажу больше: выпускницы нашей школы-студии нередко возвращаются, чтобы развиваться вместе с нами. Сегодня в нашей индустрии намного проще вместе, чем в одиночку, — заметила Анна Новопашина.

Кульминационным моментом, когда новые члены Клуба уже были встречены радостными приветственными аплодисментами, их, по клубной традиции, ждали подарки от действующих членов Клуба. Это кофе от компании  Coffeeradosti, эксклюзивные торты от «Кондитерской семьи Воробец», сертификаты сети стоматологических клиник Натальи Зубаревой, полезная продукция компании «Ведабиотика».

В заключение официальной части Алексей Потапов предоставил слово Александру Бойко — известному бизнесмену, девелоперу, основателю многих знаковых проектов Новосибирска: ГК «Транссервис», отелей Marriott, Ramada Novosibirsk, ЖК «Жуковка», БЦ «Гринвич» и др. Он рассказал о своем новом детище — проекте частного образовательного центра и школы «РОСТ». Основой концепции школы господин Бойко назвал подготовку детей к завтрашней жизни, развитие у них лидерских навыков и качеств, чтобы в будущем, уже выйдя из стен «РОСТ», они смогли сформировать свою команду, повести ее за собой и не бояться ответственности.

— Наша задача — воспитать лидеров нового поколения, — подытожил Александр Бойко.

Этот лозунг удачно отразил не только направленность школы будущего для наших детей и внуков, но и подчеркнул явную тенденцию в объединении VIP-club — вступление в сообщество молодых бизнесменов. Это говорит о том, что передача опыта ведения бизнеса, наставничество, объединение нескольких поколений для решения общих задач, как в проектах Владимира Литвинова, и является базовой концепций объединения  VIP-club.

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Фото предоставлены организатором мероприятия.

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Рубрики : Бизнес Стиль жизни

Регионы: Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей ВИП-клуб бизнес-сообщество VIP-club


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