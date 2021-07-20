В Новосибирской области дети-сироты получат социальный сертификат на жилье

В Новосибирской области заработает новая мера поддержки — специальная выплата на приобретение жилья для детей-сирот. Накануне правительство региона утвердило порядок предоставления данной меры поддержки. Принимать документы на получение сертификатов начнут с 26 июля.

— В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено бюджетом более 1 млрд 254 млн рублей, что позволит приобрести порядка 800 квартир, — прокомментировала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

По словам Ольги Потаповой, размер выплаты по сертификату составит около 1,6 млн рублей. Такая сумма была рассчитана исходя из 33 кв. метров площади помещения и средней стоимости 1 кв. метра на рынке.

На жилищный сертификат можно будет приобрести жилое помещение (жилой дом, квартиру) на территории Новосибирской области общей площадью не менее 20 кв. метров. Жилье должно соответствовать санитарным и техническим требованиям.

Сертификаты будут выдавать тем, кто включен в список на обеспечение жилым помещением и соответствует ряду социальных критериев (достижение возраста в 23 года, дееспособность, наличие трудоустройства минимум на 6 месяцев, отсутствие судимости и наблюдения в наркологическом или психоневрологическом диспансерах).

Заявление на предоставление жилищного сертификата в 2021 году граждане, включенные в реестр, смогут подать до 15 сентября. В этом году планируется выдать порядка 30 сертификатов на 41,4 млн рублей.