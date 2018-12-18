Виктор Толоконский, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе:
— Сегодня мы находимся на таком этапе развития, в такой точке, где инвесторам и инвестиционному развитию территории нужно уделять особое внимание. Так сложилось, что в стране подавлен инвестиционный процесс. Сформировалось много институциональных условий, которые сдерживают инвестпроцессы и препятствуют им. Думаю, что вы все хорошо это ощущаете: мы мало строим, мало создаем. Я много лет проработал в органах госвласти и помню, что с 90-х годов прошлого века 9 из 10 человек, приходивших ко мне в кабинеты, приходили за содействием в развитии: просили помощи в получении участка, техусловий, устранении бюрократических ограничений, содействия при взаимодействии с банками, просто моральной поддержки для того, чтобы власть узнала об их проекте.
Новосибирский регион наиболее благоприятен для развития, наиболее недооцененный регион в современной России по своему инвестиционному потенциалу, хотя вы часто слышите обратное: в Новосибирске нет нефти, газ не добывается, золото не лежит…
Утверждаю, что не нефть и не золото сегодня определяют перспективы инвестиционного развития, а человеческий капитал, географическое положение, структура экономики. У нас такая структура, которая максимально настроена на развитие, на дальнейший рост. Если бы я работал в АИР, то выделил был магистральные направления, где следует стимулировать инвестора и самим разрабатывать проекты:
— Это все наукоемкие сферы, сферы наукоемкого технологического прогресса. Мы должны понимать, что уже не догоним мир в обычных отраслях, но можем стать лидерами в новых технологических сферах. Новосибирск обладает уникальным потенциалом, и нужно приглашать инвесторов со всего мира для развития новых нарождающихся сфер. Как минимум первым шагом должно быть привлечение в Технопарк Академгородка заказчиков-инвесторов.
— Второе направление — это глубокая переработка сельхозпродукции. Мы — регион, в котором большую территорию занимает сельская экономика. Нам ее никогда не сделать эффективной, если не будет максимально стимулироваться спрос на сырье. Когда я был губернатором, то ставил перед АПК задачу, чтобы продукция производилась с коэффициентом 10.
— Третье — все, что связано с выгодным географическим положением. Производство товаров массового потребления, строительные материалы и конструкции, которые можно продавать по всему миру. 20 лет назад я не понимал собственника ООО «Марс», захотевшего построить предприятие в Новосибирске. Уговаривал «Балтику» открыть очередной завод в Барнауле, так как в нашем регионе уже было несколько производителей пива. Инвесторы меня убедили, что им важно географическое положение и логистика. Это особенно значимо в связи с тем, что сейчас кардинально изменился рынок КНР, он заинтересован в экспорте нашей продукции.
— Четвертое — все, что связано с укреплением человеческого капитала: строительство медицинских, спортивных, образовательных центров, которые привлекают в регион людей извне. Пока мы этот фактор недооцениваем. Все это есть в Новосибирске, то есть мы начинаем не с нуля, а имеем хороший задел.
Важно укреплять бизнес-сообщество, создавать условия развития человеческого капитала. Мы должны сегодня реализовывать какую-то программу развития гражданского общества, максимально укреплять предпринимательский институт. Если раньше предприниматели боролись за налоги и базовые экономические условия, то сегодня необходимо помогать и поддерживать друг друга в собственном социальном росте. Развиваться быстрее будет тот регион, где добрые отношения между бизнесом и властью.
По материалам публичного выступления
Фото: Юлия Данилова
Популярное с сайта