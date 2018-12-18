Виктор Толоконский, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе:

— Сегодня мы находимся на таком этапе развития, в такой точке, где инвесторам и инвестиционному развитию территории нужно уделять особое внимание. Так сложилось, что в стране подавлен инвестиционный процесс. Сформировалось много институциональных условий, которые сдерживают инвестпроцессы и препятствуют им. Думаю, что вы все хорошо это ощущаете: мы мало строим, мало создаем. Я много лет проработал в органах госвласти и помню, что с 90-х годов прошлого века 9 из 10 человек, приходивших ко мне в кабинеты, приходили за содействием в развитии: просили помощи в получении участка, техусловий, устранении бюрократических ограничений, содействия при взаимодействии с банками, просто моральной поддержки для того, чтобы власть узнала об их проекте.

В прошлом году я немного поработал в мэрии Новосибирска и могу констатировать, что такого уже нет. 9 из 10 приходивших ко мне на встречу говорили: «У вас много связей — помогите продать бизнес». Никто не просил содействия ни в получении земельных участков (хотя я вижу город лучше многих и понимаю, как можно достаточно эффективно использовать земельные ресурсы) ни в том, чтобы найти поддержку финансово-кредитной системы. Между тем, у нас сегодня практически у всех банков избыточная ликвидность, для них главная проблема — найти того, кто бы мог взять кредит, а эффективных заявок практически нет. Многим нужны деньги, но никому не нужны инвестиции. Сейчас спрос на инвестиции очень маленький, поэтому нужно находить новые подходы и решения. Это базовая, приоритетная задача и государственных институтов, и бизнес-сообщества, и общественности.

Убежден, что в процессе совершенствования госуправления нужно создавать как можно больше институтов развития. Государственные институты должны осуществлять регулирующую функцию, а институты развития должны заниматься управлением процессами развития и инициировать их. На данном этапе развития экономики, который продлится достаточно долго, нам предстоит очень многое делать в ручном режиме. В такой ситуации институты развития должны быть особенно эффективны. Только они могут соединить государственные ресурсы с частными инвестициями. Утопично думать, что развитие можно обеспечить за счет бюджета. Главный субъект развития — не государство, а общество, гражданин. И без частных инвестиций развития не бывает! Но эффективно соединять их, поддерживать частного инвестора должно государство. В этом плане такие институты, как ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) должны быть. И я призываю сегодня Агентство не только сопровождать и поддерживать инвесторов, но и самим формировать инвестиционные проекты, разрабатывать все необходимые документы и предлагать уже готовые решения, чтобы инвестор взял на себя только финансовую ответственность за реализацию проекта.

Новосибирский регион наиболее благоприятен для развития, наиболее недооцененный регион в современной России по своему инвестиционному потенциалу, хотя вы часто слышите обратное: в Новосибирске нет нефти, газ не добывается, золото не лежит…

Утверждаю, что не нефть и не золото сегодня определяют перспективы инвестиционного развития, а человеческий капитал, географическое положение, структура экономики. У нас такая структура, которая максимально настроена на развитие, на дальнейший рост. Если бы я работал в АИР, то выделил был магистральные направления, где следует стимулировать инвестора и самим разрабатывать проекты:

— Это все наукоемкие сферы, сферы наукоемкого технологического прогресса. Мы должны понимать, что уже не догоним мир в обычных отраслях, но можем стать лидерами в новых технологических сферах. Новосибирск обладает уникальным потенциалом, и нужно приглашать инвесторов со всего мира для развития новых нарождающихся сфер. Как минимум первым шагом должно быть привлечение в Технопарк Академгородка заказчиков-инвесторов.

Сегодня Технопарк у нас неполноценный: там есть образование, наука, ученые, среда, но нет заказчиков. Мы должны поставить перед федеральным центром задачу, чтобы федеральные госкомпании и госструктуры незамедлительно открыли свои представительства в Технопарке и начали процесс развития на базе нашего научно-исследовательского потенциала. Таких компаний много, и это не стоит особых денег. У нас созданы для этого все условия, поэтому Технопарк должен не гоняться за арендаторами, а привлекать такие компании на самых выгодных условиях, чтобы они были в той среде. Нельзя допускать, чтобы крупные госкомпании создавали параллельную науку. У нас есть огромный потенциал СО РАН, и нужно все разумно соединить.

Важно понять, что для ускорения научно-исследовательского процесса нужны не столько деньги, сколько среда и условия. Необходимо, чтобы в Академгородке появилось нормальное жилье, школы, спортивные комплексы, а мы даже обычного инвестора туда не пускаем! Разве нет инвестиционного интереса построить в Академгородке хороший отель? Совершенно же понятно, что это окупаемый проект. Или конгресс-холл, или спортивный комплекс — это все сегодня бизнес, который окупаем и который сразу улучшает среду. Нужно формировать большую территорию для современного комфортного жилья, чтобы талантливые люди могли там жить.

— Второе направление — это глубокая переработка сельхозпродукции. Мы — регион, в котором большую территорию занимает сельская экономика. Нам ее никогда не сделать эффективной, если не будет максимально стимулироваться спрос на сырье. Когда я был губернатором, то ставил перед АПК задачу, чтобы продукция производилась с коэффициентом 10.

— Третье — все, что связано с выгодным географическим положением. Производство товаров массового потребления, строительные материалы и конструкции, которые можно продавать по всему миру. 20 лет назад я не понимал собственника ООО «Марс», захотевшего построить предприятие в Новосибирске. Уговаривал «Балтику» открыть очередной завод в Барнауле, так как в нашем регионе уже было несколько производителей пива. Инвесторы меня убедили, что им важно географическое положение и логистика. Это особенно значимо в связи с тем, что сейчас кардинально изменился рынок КНР, он заинтересован в экспорте нашей продукции.

— Четвертое — все, что связано с укреплением человеческого капитала: строительство медицинских, спортивных, образовательных центров, которые привлекают в регион людей извне. Пока мы этот фактор недооцениваем. Все это есть в Новосибирске, то есть мы начинаем не с нуля, а имеем хороший задел.

Важно укреплять бизнес-сообщество, создавать условия развития человеческого капитала. Мы должны сегодня реализовывать какую-то программу развития гражданского общества, максимально укреплять предпринимательский институт. Если раньше предприниматели боролись за налоги и базовые экономические условия, то сегодня необходимо помогать и поддерживать друг друга в собственном социальном росте. Развиваться быстрее будет тот регион, где добрые отношения между бизнесом и властью.

По материалам публичного выступления

Фото: Юлия Данилова