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Сибирский независимый институт лишен госаккредитации

  • 18/12/2018, 14:46

Вуз может вести образовательную деятельность, но не может выдавать дипломы гособразца.

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Сибирский независимый институт, Информация об этом размещена на официальном сайте Рособранадзора.

— В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, в полном объеме лишен государственной аккредитации НОУ (ОО ВО) Сибирский независимый институт, — говорится в сообщении ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

— В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву, — отметили в Рособрнадзоре.

Негосударственное образовательное учреждение (образовательная организация высшего образования) Сибирский независимый институт был основан в 1992 году. С 1999 года имел государственную аккредитацию. СНИ готовил бакалавров в области лингвистики, психологии, экономики, менеджмента, а также магистрантов в области менеджмента и экономики.

Фото: с сайта СНИ

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