Сибирский независимый институт лишен госаккредитации

Вуз может вести образовательную деятельность, но не может выдавать дипломы гособразца.

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Сибирский независимый институт, Информация об этом размещена на официальном сайте Рособранадзора.

— В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, в полном объеме лишен государственной аккредитации НОУ (ОО ВО) Сибирский независимый институт, — говорится в сообщении ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

— В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву, — отметили в Рособрнадзоре.

Негосударственное образовательное учреждение (образовательная организация высшего образования) Сибирский независимый институт был основан в 1992 году. С 1999 года имел государственную аккредитацию. СНИ готовил бакалавров в области лингвистики, психологии, экономики, менеджмента, а также магистрантов в области менеджмента и экономики.

Фото: с сайта СНИ