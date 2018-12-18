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В регионе около 2 млрд рублей будет направлено на обеспечение жителей чистой водой

Особое внимание уделяется обеспечению водой отдалённых сёл, где в рамках реализуемых госпрограмм, устанавливаются модульные станции водоочистки.
  • 18/12/2018, 15:49
water

В Новосибирской области в 2018-2019 годах на реализацию программ по обеспечению жителей региона чистой водой из бюджетов разных уровней в целом планируется направить порядка 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, обеспечение всех жителей качественной питьевой водой – один из приоритетов развития сельских территорий. Особое внимание уделяется обеспечению водой отдалённых сёл, где в рамках реализуемых госпрограмм, устанавливаются модульные станции водоочистки.

— Более 1 млрд рублей уже направлено на реализацию отраслевых программ в 2018 году, ещё 889,4 млн рублей, в том числе 790 млн рублей из средств областного бюджета, 99,4 млн рублей из федерального бюджета планируется направить на обеспечение жителей Новосибирской области чистой питьевой водой в 2019 году, — рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что в 2019 году планируется продолжить реконструкцию канализационных очистных сооружений в р.п. Сузун, в р.п. Ордынское, построить 13 модульных станций очистки воды, 6 скважин с модульными станциями водоподготовки, выполнить проектирование 6 канализационных очистных сооружений. Через Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области планируется реализовать 31 объект.

В 2018 году в рамках реализации программы «Чистая вода» завершается строительство восьми модульных установок водоподготовки в Венгеровском, Куйбышевском, Сузунском районах, завершается строительство станции химводоочистки в р.п. Колывань, продолжается реконструкция водозаборных сооружений на р. Иня в р.п. Горный Тогучинского района, завершена реконструкция 0,38 км канализационного коллектора в г. Бердске, осуществлено проектирование строительства резервных источников водоснабжения в г. Бердске. В конце декабря 2018 года планируется ввод в эксплуатацию комплекса водоочистных сооружений в с. Верх-Тула Новосибирского района. Таким образом, жители региона, в том числе самых отдалённых населённых пунктов получают доступ к централизованному источнику чистой питьевой воды, полностью соответствующей требованиям СанПиН.

В числе крупных объектов, реализованных в Новосибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ» в 2018 году, являются комплекс очистных сооружений водоснабжения в с. Верх-Тула, реконструкция водозаборных сооружений на р. Иня в р.п. Горный. Всего на обеспечение жителей региона чистой питьевой водой в 2018 году направлено порядка 1 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Skitterphoto

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