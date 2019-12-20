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В суд направлено уголовное дело экс-начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району

Ему инкриминируется получение взятки в размере 300 тыс. рублей за снятие запрета на совершение действий по регистрации недвижимого имущества.
  • 20/12/2019, 16:54
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Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего экс-начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, 09 октября 2019 года в утреннее время 42-летний начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области находясь в автомобиле у дома, расположенного по ул. Романова в городе Черепаново получил от должника денежные средства в размере 300 тыс. рублей за снятие запрета на совершение действий по регистрации недвижимого имущества. После получения денежных средств 42-летний начальник был задержан на месте сотрудниками полиции, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com, автор- sajinka2

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