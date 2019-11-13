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Застройщики коммерческих объектов задолжали по аренде более 0,5 млрд рублей

В мэрии Новосибирска озвучили результаты ревизии коммерческих объектов, которые строятся на территории города.
  • 13/11/2019, 17:56
Автор: Юлия Данилова
Застройщики коммерческих объектов задолжали по аренде более 0,5 млрд рублей
Законодательство по незавершенкам хотят ужесточить.

— На начало 2018 года в Новосибирске осуществлялось строительство 780 коммерческих объектов общей площадью 2,9 млн кв. м. 70 из них относятся к объектам, строительство которых приостановлено, осуществляется с нарушением сроков ввода в эксплуатацию или относится к объектам незавершенного строительства на постоянной основе. В ходе работы мы выявили, что 8 объектов эксплуатируются без оформления соответствующих документов, предусмотренных действующим законодательством, — эта информация направлена в прокуратуру, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента замначальника УКС департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Александр Колмаков.

В результате проведенной работы в 2018 году по 3 объектам строительство было возобновлено, 2 введены в эксплуатацию. В 2019 году работы возобновлены на 14 объектах, 8 введены в эксплуатацию. В отношении 5 застройщиков инициирована процедура банкротства. В частности, по словам Колмакова, возобновлено строительство гостиницы «Турист», гостиничного комплекса по улице Чаплыгина (участок не осваивался с 2012 года), гостиницы на улице Салтыкова-Щедрина (с 2008), торгового центра на улице Есенина, 31/2 (с 2015 года), гостиницы «Грант Отель» на улице Забалуева, 5/1 (с 2012 года), автоцентра на улице Рассветной (с 2012 года), административного здания на улице Выставочной, 38/1 (с 2007). Еще 40 объектов незавершенного строительства находятся на контроле департамента.

Начальник департамента земельных и имущественных мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский добавил, что на территории города заключены 894 договора аренды земельных участков для коммерческого строительства площадью 730 га. Годовой размер арендной платы по ним составляет более 1 млрд рублей. При этом задолженность арендаторов — 524 млн. По состоянию на 1 октября истек срок действия 499 договоров общей площадью 341,5 га. В соответствии с 621 ст. ГК РФ, эти договоры считаются возобновленными на тех же условиях на неопределенный срок.

— В целях рационального использования земельных участков согласно нормам земельного и гражданского законодательства мы проводим работу по досрочному прекращению договоров аренды, если арендаторы не вносят платы более двух сроков подряд или не используют земельный участок для строительства более трех лет, — пояснил Жигульский

В результате на 1 октября были прекращены 310 договоров аренды площадью 281 га, в том числе в 2019 году — 29 договоров аренды площадью 19 га. Чиновник также отметил, что застройщики 58 объектов воспользовались корректировками в законодательстве и пролонгировали аренду на 3 года для завершения строительства. Если компании не выполнят обязательства в указанные сроки, то департамент обязан подать исковые заявления об изъятии незавершенных строительством объектов путем продажи с публичных торгов.

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— Здесь мы столкнулись с серьезной проблемой. За 2019 год департамент подал 25 исков об изъятии незавершенных строительством объектов путем продажи через публичные торги. Однако суды приняли решение только по двум из них, а по одному был отказ в связи с высокой степенью готовности объекта (около 90%), и обязали мэрию предоставить застройщику участок для завершения строительства. Только по одному объекту принято решение об изъятии, но оно не вступило в законную силу, — пояснил Жигульский. — Все исковые заявления откладываются. Судьи понимают сложность применения данной нормы Земельного Кодекса. Совершенно не урегулирован вопрос о том, что делать с объектами в случае их изъятия и продажи на торгах, если покупатель так и не появился. В этом случае мы должны будем начислять плату за фактическое пользование собственнику объекта незавершенного строительства, а предоставить ни ему, ни кому другому участок не можем.

Он обратился к комитету с просьбой выступить с законодательной инициативой для урегулирования проблем с незавершенкой в Земельном Кодексе РФ и местном законодательстве. В качестве варианта чиновник предложил рассмотреть вопрос стимулирования завершения строительства повышающим коэффициентом при расчете арендной платы. Но предупредил, что мэрия его уже использовала, и пока никакого эффекта (кроме роста долга по арендной плате) он не дает.

Председатель комитета Евгений Покровский заявил, что депутаты уже неоднократно поднимали проблемы, связанные с незавершенным строительством объектами.

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— Меня удивляет, что депутаты горсовета не обращают на это внимания. Ввод этих объектов дает увеличение налогооблагаемой базы, — заявил Покровский. — Выходите на нас со своими предложениями, и мы посмотрим, что можем сделать на местном уроне, чтобы ужесточить этот закон. 80% объектов незавершенного строительства — это не школы, не больницы, а торговые центры, магазины и т. д. Человек, который это строит, должен отвечать за поставленную задачу и выполнять все взятые на себя обязательства. Если он их не выполняет, то к нему должны применяться очень жесткие меры, в том числе увеличение штрафных санкций по арендной плате.

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