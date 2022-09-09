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В театре «Глобус» реализуется арт-проект «Геннадий Шпаликов. «Я иду, шагаю…»

  • 09/09/2022, 12:26
театр
Арт-проект посвящен 85-летию со дня рождения выдающегося советского киносценариста, кинорежиссера, поэта Геннадия Шпаликова.

С 1 по 25 октября 2022 года в театре «Глобус» реализуется арт-проект «Геннадий Шпаликов. «Я иду, шагаю…», посвященный 85-летию со дня рождения выдающегося советского киносценариста, кинорежиссера, поэта Геннадия Шпаликова. Это копродукция Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и автономной некоммерческой организации по развитию культуры и искусства «Культура Сибири». Режиссер и художественный руководитель – артист Алексей Корнев. Художник – Инна Румянцева.

Геннадий Шпаликов (1937–1974) – человек, создавший новые принципы сюжетосложения в советской кинодраматургии. Автор и соавтор сценариев к фильмам «Застава Ильича» режиссера Марлена Хуциева, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, «Я родом из детства» Виктора Турова, «Ты и я» Ларисы Шепитько, «Пой песню, поэт…» Сергея Урусевского. По собственному сценарию поставил фильм «Долгая счастливая жизнь», получивший главный приз на фестивале авторского кино в Бергамо. Автор текстов песен и стихотворений «Палуба», «Я шагаю по Москве», «Ах, утону я в Западной Двине…», «Рио-рита, рио-рита…» («Городок провинциальный»), «Бывают крылья у художников», звучащих в советских и российских фильмах.

Проект «Геннадий Шпаликов. «Я иду, шагаю…» представит «комнату» молодого сценариста конца 1950-х – начала 1960-х годов. Она будет наполнена предметами быта, экспонатами, рассказывающими о жизни и творчестве поэта. Взаимодействие и навигация зрителей в созданной пространственной композиции осуществляется в формате чат-бота. Внутреннее наполнение чат-бота представляет собой создание дизайна, аудиотреков, воссоздающих факты из биографии Шпаликова, его стихи и воспоминания друзей, коллег от встреч с ним.

Алексей Корнев комментирует:

«Мы хотим создать ощущение присутствия главного героя инсталляции, который просто вышел на улицу и совсем скоро вернется: предметы одежды, на столе – начало нового киносценария, а за окном – черно-белая Москва, та самая, из теплых советских фильмов. На стенах – застывшие лица той эпохи. Задумавшиеся и влюбленные. Стремящиеся жить и работать. И центр притяжения этого пространства – Геннадий Шпаликов».

В разработке сценарного плана и художественного решения, а также реализации  проекта принимают участие студенты гуманитарных факультетов вузов Новосибирска. Привлечение молодых кадров осуществляется в партнерстве с Волонтерским корпусом Новосибирской области.

Инсталляция будет размещена в верхнем фойе театра «Глобус». Увидеть ее смогут все зрители, посещающие дневные и вечерние спектакли.

Возраст: 16+

Фото предоставлено пресс-службой театра

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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь

Теги : Театр Глобус культура


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