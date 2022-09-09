Выборы в Новосибирской области начались с рекордов в голосовании на дому

В Здвинском районе Новосибирской области, входящем в избирательный округ №4, наблюдатели от КПРФ с началом голосования фиксируют рекордное количество избирателей, «пожелавших голосовать на дому». На одном из избирательных участков таковых наблюдатели насчитали более сотни (121 человек при общем количестве избирателей 2095), на другом — более двухсот (216 человек при общем количестве избирателей 2250).

— Нас на участке двое, а машин для надомников сразу две едут — по 60 избирателей на каждую машину, — цитируют в реготделении партии своего наблюдателя. — Непонятно, зачем надомников разделили на две группы, но наблюдатели от КПРФ поехали контролировать голосование на оба выезда.

Напомним, что сегодня стартовали довыборы депутатов Заксобрания по избирательным округам №4 (Здвинский и Барбиинский районы) и №10 (Коченевский и Чулымский районы). Как показала история агиткампании, если на округе №10 она шла довольно тихо в плане скандалов, то на округе №4 разворачивались нешуточные баталии, даже с судебным исходом, между командами кандидата-коммуниста Сергея Зарембо и кандидата-единоросса Виталия Новоселова. Члены штабов кандидатов выдвигали друг другу претензии в подкупе избирателей и использовании несовершеннолетних в агитационной работе.

Помимо упомянутых Сергея Зарембо и Виталия Новоселова, кандидатами на данном округе зарегистрированы Евгений Гутов (самовыдвижение), Надежда Приходько («Новые люди»), Людмила Путина («Пенсионеры за социальную справедливость»), Константин Терещенко (самовыдвижение), Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду!»).

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, довыборы депутатов Заксобрания на двух округах осуществляются на 155 избирательных участках.

Ранее редакция рассказывала о массовой мобилизации бюджетников на довыборах депутата Заксобрания по избирательному округу №8, состоявшихся в мае.