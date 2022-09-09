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Выборы в Новосибирской области начались с рекордов в голосовании на дому

  • 09/09/2022, 12:30
Автор:
голосование на дому
Только в пределах одного района члены избиркома приедут к нескольким сотням человек.

В Здвинском районе Новосибирской области, входящем в избирательный округ №4, наблюдатели от КПРФ с началом голосования фиксируют рекордное количество избирателей, «пожелавших голосовать на дому». На одном из избирательных участков таковых наблюдатели насчитали более сотни (121 человек при общем количестве избирателей 2095), на другом — более двухсот (216 человек при общем количестве избирателей 2250).

Нас на участке двое, а машин для надомников сразу две едут — по 60 избирателей на каждую машину, цитируют в реготделении партии своего наблюдателя. Непонятно, зачем надомников разделили на две группы, но наблюдатели от КПРФ поехали контролировать голосование на оба выезда.

Напомним, что сегодня стартовали довыборы депутатов Заксобрания по избирательным округам №4 (Здвинский и Барбиинский районы) и №10 (Коченевский и Чулымский районы). Как показала история агиткампании, если на округе №10 она шла довольно тихо в плане скандалов, то на округе №4 разворачивались нешуточные баталии, даже с судебным исходом, между командами кандидата-коммуниста Сергея Зарембо и кандидата-единоросса Виталия Новоселова. Члены штабов кандидатов выдвигали друг другу претензии в подкупе избирателей и использовании несовершеннолетних в агитационной работе.

Помимо упомянутых Сергея Зарембо и Виталия Новоселова, кандидатами на данном округе зарегистрированы Евгений Гутов (самовыдвижение), Надежда Приходько («Новые люди»), Людмила Путина («Пенсионеры за социальную справедливость»), Константин Терещенко (самовыдвижение), Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду!»).

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, довыборы депутатов Заксобрания на двух округах осуществляются на 155 избирательных участках.

 

Ранее редакция рассказывала о массовой мобилизации бюджетников на довыборах депутата Заксобрания по избирательному округу №8, состоявшихся в мае.

 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : депутаты голосование на дому выборы


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