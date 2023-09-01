В театре «Глобус» состоится премьера инклюзивного спектакля «Гадкий утенок»

4 и 5 октября на малой сцене театра «Глобус» состоится премьера инклюзивного спектакля «Гадкий утенок» по сказке датского писателя и поэта Ганса Христиана Андерсена. Режиссер – Александра Каспарова.

Перу Ганса Христиана Андерсена (1805–1875) принадлежат романы, эссе, пьесы, книги путевых заметок, стихотворения, однако в мировой литературе он оставил свой след, прежде всего, как величайший автор сказок и историй для детей и взрослых. Самые знаменитые: «Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса на горошине», «Новое платье короля», «Русалочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Оле-Лукойе», «Свинопас», «Снежная королева». «Гадкого утенка» миру Андерсен представил в 1843 году. Знатоки творчества писателя утверждают, что этот образ был списан с самого автора.

Среди профессиональных драматических театров Новосибирска «Глобус» первым обращается к инклюзивным спектаклям. Над выпуском премьеры работает Александра Каспарова, режиссер, актриса музыкального театра, директор мюзиклов Глеба Матвейчука. В театре «Глобус» она была вторым режиссером спектакля «Алиса в стране чудес». Александра занимается благотворительностью, поддерживает фонды «Насилию.нет» и «Аревик». Работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Режиссер рассказывает:

«У нас немного переосмысляется мораль произведения на современный лад – мы займемся проблематикой особенных детей. Девиз спектакля – прямая цитата из сказки: „Доброе сердце не знает гордости”. Он призван вызывать у юных зрителей эмпатию, любовь, способности учиться не быть жестокими к тем, кто не похож на них, и развивать доброту в своем сердце. Инклюзивный театр – термин, обозначающий, что наряду с профессиональными драматическими актерами в спектакле будут принимать участие артисты с особенностями развития. Это может быть аутизм, проблемы с физическим или ментальным развитием. Гадкого утенка играет замечательный Павел Есипов, у которого синдром Дауна. Несмотря на то, что инклюзивность сейчас набирает популярность и поддержку общества, решение делать такого рода постановку никак не связано с назревающей тенденцией. Я к этому очень давно шла, это было мое осознанное решение, даже в каком-то смысле мечта. Этот спектакль непременно станет откровением как для зрителей, так и для артистов, которые будут присутствовать на сцене. „Глобус” станет первой ласточкой в развитии и поддержке инклюзивных спектаклей на поле профессионального драматического искусства в Новосибирске. Я верю, что этот проект будет долго жить, радовать всех тех, кто к нему так или иначе причастен, будет исповедовать и заряжать людей добром, верой, любовью друг к другу».

В постановочной группе: художник-постановщик Станислав Шамшев, художник-технолог Елена Симонова, художник по свету Дмитрий Машкара, хореограф Юлия Герасимова, автор видеоконтента Михаил Заикин. В спектакле заняты: заслуженная артистка России Тамара Седельникова, Ольга Афанасьева, Ирина Демидова, Андрей Калашник, Нина Квасова, Евгения Краснова, Мария Соболева, Елена Гофф.

Возрастная категория – 6+.