Смотри в оба: директор приборостроительного завода в Новосибирске может поплатиться карьерой, если подтвердится срыв гособоронзаказа

31 августа завод «Экран ФЭП» опубликовал официальный пресс-релиз, в котором отметил, что конфликт с руководством АО «Новосибирский приборостроительный завод» (Входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». — Ред.), о котором стало известно на этой неделе, не первый.

— Со стороны руководства АО «НПЗ» в адрес нашего предприятия ранее уже поступала необоснованная критика. Так, на одном из совещаний ВПК генеральный директор Антон Клоков публично осудил наше предприятие за отказ принять на себя неисполнимые обязательства по производству продукции в рамках ГОЗ, что стало поводом для проверки Министерства обороны РФ на ЗАО «Экран ФЭП». Проведенная проверка подтвердила, что наше предприятие верно указало максимальные существующие мощности и не имеет возможности взять на себя повышенные объемы производства из-за лимита по технологическому циклу и оборудованию, — сказано в официальном письме компании на имя члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаила Осько.

Как стало известно редакции Infoprо54, помимо прокуратуры и ФСБ, «Экран ФЭП» на этой неделе направил заявление (копия имеется в редакции) с просьбой взять ситуацию с выполнением гособоронзаказа под личный контроль руководству комиссии ВПК РФ. В этом заявлении также содержится просьба проверить директора «НПЗ» А.С. Клокова на соответствие занимаемой должности.

На ЗАО «Экран ФЭП» не стали комментировать отправку письма и сроки проведения проверки.

Напомним, завод по производству комплектующих для приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП» на этой неделе подал заявление в прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах с просьбой не допустить срыв исполнения гособоронзаказа.

В заявлении, выдержки из которого уже публиковала редакция Infoprо54 (копия имеется в распоряжении редакции), утверждается, что АО «Новосибирский приборостроительный завод» (входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех». — Ред.) якобы предъявил завышенные требования к партии электронно-оптических преобразователей и отказался принять партию приборов. Тем самым, как уверены авторы заявления, под угрозой срыва оказалось исполнение гособоронзаказа.

Редакция запросила комментарий по ситуации в корпорации «Ростех» 30 августа. Но на момент публикации этого материала ответ не поступил. После получения ответа редакция готова опубликовать его на сайте.