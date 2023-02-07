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В театре «Глобус» состоится премьера возобновленной версии спектакля Art

  • 07/02/2023, 14:19
афиша Новосибирска
Интеллектуальная ироничная комедия, написанная в 1994 году, – одна из самых успешных пьес конца ХХ столетия.

2, 3 марта на малой сцене театра «Глобус» состоится премьера возобновленной версии спектакля Art по пьесе Ясмины Реза с жанровым подзаголовком «психологический фарс». Режиссер – Денис Малютин, над возобновлением работает заслуженный артист России Илья Паньков.

Интеллектуальная ироничная комедия, написанная в 1994 году, – одна из самых успешных пьес конца ХХ столетия. Это история о том, как поссорились сторонник классической живописи Марк и любитель современного искусства Серж, и как нейтральный по отношению ко всем и каждому Иван пытался их помирить.

Литературные критики единодушно называют пьесу Art идеалом, успешно сочетающим, казалось бы, несочетаемое: коммерческую успешность и художественную ценность, качественное зрелище и безупречный вкус, увлекательный остроумный поединок и изящность словесных конструкций. Ясмина Реза так искусно строит диалог, что у публики захватывает дух от тонкости, непринужденности и остроты повествования.

При этом каждому человеку в зале будет интересно наблюдать за персонажами, ведь в них можно запросто узнать себя! Знаете ли вы, что такое проверенная годами дружба? Бывало ли у вас, что на первый взгляд пустяк вытаскивает на поверхность фейерверк самых невообразимых ситуаций? Совершали ли вы импульсивные и необдуманные поступки, ведущие к скандалам и интригам? И тем более, если вы любите неожиданные развязки самых простых, житейских историй – этот спектакль для вас!

Премьера спектакля Art состоялась в 2013 году, тогда роли закадычных друзей исполнили заслуженные артисты России Павел Харин, Александр Варавин и Илья Паньков. Через десять лет обновленный актерский состав выглядит так: Никита Сарычев (Марк), Руслан Вяткин (Серж), Илья Паньков (Иван).

Денис Малютин, выпускник режиссерского факультета Театрального института имени Бориса Щукина, успешно сотрудничающий не только с театром «Глобус», но и театрами по всей России, говорит:

«Это история о кризисе дружбы, который, как и в любых отношениях, рано или поздно наступает. Серьезность темы состоит в том, что за пятнадцать лет люди меняются, не стоят на месте, развиваются: кто-то быстрее, кто-то медленнее. Наши герои – очень забавные, милые ребята. И они друг друга, безусловно, любят. Но на определенном этапе привычные, устоявшиеся рамки дружбы начинают разрушаться, на почве амбиций возникают конфликты. Мы рассказываем о том, как личностные перемены отражаются на близких людях. И о том, возможно ли преодолеть такой кризис. Пьеса – очень талантливая. Замечательно, что у нас есть артисты, которые могут ее сыграть. В возобновляемой версии смысл не меняется, но это будет новая, свежая история. Ее мы доносим другому, повзрослевшему поколению. В нашем случае жанр психологического фарса необходим: через яркие гротесковые моменты нам важно передать такие знакомые и такие острые чувства».

Автор художественного оформления спектакля – Каринэ Булгач, художник по свету – Елена Алексеева.

Возраст: 16+

Фото предоставлено пресс-службой театра

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Театр Глобус премьера спектакля афиша Новосибирска


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