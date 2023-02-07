Российские аграрии не смогли реализовать «десятки миллионов» тонн рекордного урожая из-за санкций

Российским аграриям, собравшим рекордный урожай в прошлом году, в результате оказалось проблематично реализовать свою продукцию из-за санкций и, как следствие, нарушений логистики, сообщает РБК со ссылкой на экспертов консалтинговой компании «Яков и партнеры».

По данным аналитиков, значительная доля продукции (до 70%) вывозится в первой половине сельхозгода, но в сезоне 2022/23 из страны было вывезено максимум до 56%. О том, что у них есть излишки, сообщают от 37 до 80% опрошенных аграриев.

«Десятки миллионов» тонн остались на хранении и 46% компаний просто не знают, что с ними делать, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey).

— В зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 млрд руб. Для того чтобы эта цифра не выросла еще больше, России необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 млн т, — заключил эксперт «Яков и партнеры» Алексей Порошкин.

Ранее редакция сообщала, что стоимость вывезенного из области зерна за 2022 год выросла на 25%.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области