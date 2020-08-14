Тактика КПРФ: оголять округа?

Отсутствие кандидатов в депутаты горсовета Новосибирска от КПРФ на ряде округов лидер коммунистов области, мэр областного центра Анатолий Локоть объяснил партийной тактикой. Второй фактор, обусловивший «чистые» от партии округа, по словам лидера коммунистов области, — соответствующее решение делегатов конференции реготделения КПРФ. Об этом Анатолий Локоть заявил, отвечая на вопрос новосибирских СМИ по поводу отсутствия его однопартийцев в качестве кандидатов в горсовет на ряде округов.

— Что касается политической части: почему партия на каких-то округах выставила своих кандидатов, а на каких-то — нет, то такова тактика, — говорит первый секретарь обкома КПРФ. — Это определила конференция Новосибирского областного отделения КПРФ. Возвращаться к этому вопросу сейчас, наверное, бессмысленно. Сегодня надо исходить из того, какие будут получены результаты, как ведется избирательная кампания.

Напомним, что в большей степени «оголенными» в плане присутствия коммунистов оказались окраины Новосибирска. Реготделение партии не стало составлять конкуренцию таким единороссам, как директор ФГУП «СибНИИА им. Чаплыгина» Владимир Барсук (округ №5, Дзержинский район), председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин (№20, Кировский), председатель горсовета Дмитрий Асанцев (№21, Кировский), депутатам Сергею Трубникову (№24, Кировский), Сергею Моисееву (№25, Ленинский), Дмитрию Червову (№26, Ленинский), председателю комиссии горсовета по социальной политике Николаю Тямину (№28 Ленинский), депутату Андрею Аникину (№30, Ленинский), Кириллу Покровскому (№31 Ленинский), директору МБУ «Спортивная Обь» Денису Чаховскому (№32, Ленинский), ИП Игорю Ильченко (№34, Ленинский), вице-спикеру горсовета Евгению Яковенко (№35, Октябрьский), председателю комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике Валерию Черных (№39, Октябрьский) и председателю комиссии горсовета по муниципальной собственности Сергею Бондаренко (№50, Центральный).

— Задача мэрии — обеспечить законность проведения избирательного процесса на территории Новосибирска, — говорит Анатолий Локоть. — Именно этим сегодня озабочены и обременены все администрации, все соответствующие структуры мэрии, задействованные в этом процессе.

Стоит напомнить, что одним из первых скандалов кампании по выборам депутатов горсовета Новосибирска стало появление в пику выдвиженцу ЛДПР Василию Стрекалову его однофамильца-спойлера, студента Ивана Стрекалова. На данном округе КПРФ представляет советник мэра Новосибирска, депутат горсовета Иван Конобеев.

Фото из группы КПРФ Новосибирск Вконтакте