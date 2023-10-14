В теплые павильоны переезжают животные Новосибирского зоопарка

Первыми на зимние квартиры переехали теплолюбивые звери и птицы, для которых даже незначительное похолодание может быть опасно, сообщили в телеграм-канале зоопарка. В секторе орнитологии в зимние вольеры первыми были переведены птицы Центральной и Южной Америки — калита, амазоны, ары.

Многие приматы тоже уже не выходят на улицу.

— Орангутаны и шимпанзе очень чувствительны к понижению температуры воздуха. Они еще в сентябре сами начали сокращать время уличных прогулок, а если выходили на свежий воздух, то норовили закутаться в теплые одеяла. Из крупных приматов в Новосибирском зоопарке в октябре на улицу выходят только мандрилы. Их вольеры включают в себя уличную часть и теплые помещения, и пока они сами решают, выходить ли им гулять или остаться в тепле, — рассказали в Новосибирском зоопарке. — Такие же вольерные комплексы у лемуров, колобусов, лангуров, мартышек, бурых капуцинов, и они ежедневно гуляют на улице.

Большинство теплолюбивых грызунов тоже перевели в зимние павильоны. Капибары, чакоанские мары, патагонские мары, агути, паки — все они уже в тепле.

— Что касается хищников, то первыми из уличных вольеров в зимний павильон вернулись барханные кошки и бенгальские кошки. Пока на улице остаются сервалы, каракалы, тайры, фосса, бескоготные выдры и еще несколько теплолюбивых хищников. Их переезд состоится чуть позже, — отмечают в зоопарке.

По-прежнему на улице находятся почти все околоводные и водоплавающие птицы. В вольерах, где живут ибисы, мандаринки, каролинки, шилоклювки и другие виды, работают инфракрасные лампы, под которыми пернатые могут греться. Утки, гуси, лебеди не боятся осеннего похолодания, их переведут в теплые помещения только с наступлением первых морозов. Пингвины и фламинго и страусы тоже хорошо себя чувствуют в прохладные дни и будут гулять вплоть до первого снега.