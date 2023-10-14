Анатолий Локоть принял участие в субботнике

Сегодня в Новосибирске проходит официальный общегородской субботник.

— Вместе с новосибирцами приводим город в порядок перед зимним сезоном, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Судя по размещенным фото, глава города также принял участие в субботнике.

Осенняя уборка проходит сегодня во многих школах города — детей освободили от уроков и классного часа. На уборку дворовых территорий также вышли жители многоэтажек.

Как отмечают горожане в соцсетях, погода для субботника подходящая: в меру прохладно, а листья практически все облетели, то есть их можно убрать за один подход, не растягивая субботник на несколько дней.

— Главное, чтобы собранные мешки оперативно вывезли со дворов, чтобы они не лежали, как после весеннего субботника, — пишут горожане.

Напомним, весной 2023 года после субботника в городе сформировалось много свалок, в том числе с собранными горожанами мусором, который сразу не получилось вывезти.