В Тогучинском районе дорожники устранили угрозу разлива воды на областной трассе

Как сообщили в пресс-службе регионального ТУАД, специалисты подрядной организации «Новосибирскавтодор» организовали подвоз реагентов и горячей воды.

— Труба промыта, наледь устранена, вода пошла через трубу. Искусственное сооружение обследовано на предмет повреждений и деформации. Их не выявлено. Также выполнена срубка льда на подходах к трубе. Установлено круглосуточное наблюдение за объектом, —сообщил эксперт ТУАД Константин Попелуха.

Ранее ТУАД сообщало о начале подготовки дорог, мостов и искусственных сооружений Новосибирской области к весеннему паводку.

До марта подрядчиками будут выполнены работы по расчистке входов и выходов оголовков и русел больших водопропускных труб, очистке метровой зоны дорожного полотна для обеспечения доступа к металлическим барьерным ограждениям, парапетам, водоотводным трубкам и лоткам.

В период половодья будет проводиться круглосуточный контроль за состоянием участков, наиболее подверженных подтоплению.