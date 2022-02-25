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Новосибирск по-прежнему готовится к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею

  • 25/02/2022, 13:55
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Новосибирск по-прежнему готовится к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею
Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Я место Фазеля (Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея. — Ред.) не занимал. В этом отношении какие могут быть решения? Я не знаю логики? – заявил Анатолий Локоть в ответ на вопрос журналиста не будет ли отменен в Новосибирске молодежный чемпионат мира по хоккею.

Глава города напомнил, что сегодня существует решение о проведении части матчей Молодежного чемпионата мира в начале 2023 года в Новосибирске, а части — в Омске.

— Мы готовимся к проведению чемпионата, находимся в активной стадии реализации проекта и не собираемся притормаживать работу. Речь идет о строительстве ЛДС, благоустройстве территории, строительстве станции метро «Спортивная», — говорит Локоть. — Сегодня мы встречаемся с губернатором региона и будем обсуждать гостевые маршруты, а также, как мы намерены изменять Новосибирск, что необходимо улучшить в инфраструктуре нашего города, чтобы встречать большое количество туристов, гостей, болельщиков и спортсменов, чтобы сделать обстановку праздничную, радостную для проведения большого мероприятия мирового уровня.

24 февраля правительство региона сообщило, что на площадке строящейся многофункциональной ледовой арены строители приступили к монтажу ограждающих конструкций — сэндвич-панелей входных групп, где будут располагаться билетные кассы. В ускоренном темпе строители продолжают возводить внутри основного здания ледовой арены перегородки, заливать полы, прокладывать инженерные сети: вентиляции, канализации, отопления, слаботочные системы. Начались работы на прилегающей территории — площадка освобождается от строительных вагончиков, чтобы приступить к благоустройству территории. На финишную прямую вышел комплекс работ по закрытию теплового контура основного здания. Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

В августе — сентябре 2022 года в Новосибирске также планируется проведение Чемпионата мира по волейболу. Пока никакой информации о его переносе не было.

Напомним, против России с 22 февраля вводятся различные санкции в связи с решением президента РФ о признании независимости Донбасса и проведении спецоперации на Украине. Сегодня УЕФА планирует на экстренном заседании рассмотреть вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт Петербурга. Финал турнира должен был состояться 28 мая.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : чемпионат мира по хоккею спорт власть


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