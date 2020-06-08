В Толмачёво рассказали об удобных стыковках в аэропорту Новосибирска для полётов по России

На основе июньского расписания на внутрироссийских направлениях аэропорт Толмачёво подготовил обзор некоторых наиболее удобных стыковок в Новосибирске, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так пассажирам из Улан-Удэ доступны ежедневные стыковки в Новосибирске в пределах 2,5 часов на рейсы в Симферополь, Анапу и Краснодар, до 3-х часов ожидания — в Минеральные Воды и Санкт-Петербург, до 4-х часов — в Сургут, Екатеринбург и Тюмень.

Для пассажиров из Читы аэропорт Толмачёво предлагает ежедневные стыковки в пределах 2-х часов на рейсы в Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург, до 4-х часов — в Минеральные Воды, Сургут, Екатеринбург, Тюмень и Самару.

Для пассажиров из Кемерово и Барнаула в пределах одного часа в Новосибирске стыкуются рейсы в Симферополь и Иркутск, в пределах 4-х часов — в города Дальнего Востока: Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Благовещенск, Магадан и Якутск.

Пассажиры из Томска в пределах 1,5 часов могут улететь из аэропорта Толмачёво в Барнаул, Кемерово, Красноярск и Омск. Пассажирам из Новокузнецка доступны удобные 2-х часовые стыковки на рейсы в Сочи и Краснодар.

Стоит обратить особое внимание пассажиров на маршрутную сеть аэропорта Толмачёво по направлениям европейской части России: Екатеринбург, Челябинск, Казань, Самара, Пермь, Уфа, Воронеж, Нижний Новгород, в том числе по субсидируемым тарифам — Ульяновск, Магнитогорск и Нижнекамск. Новыми субсидируемыми направлениями 2020 года стали Волгоград, Оренбург (рейсы открыты с начала июня). В июле планируется открытие субсидируемых рейсов в Грозный.

В аэропорту Толмачёво для пассажиров, прибывающих из городов Дальнего Востока, доступны удобные стыковки (в пределах 3-х часов) с другими городами России:

— рейсы из Владивостока удобно стыкуются с рейсами в Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу, Сочи, Краснодар, Пермь, Санкт-Петербург и Симферополь;

— рейсы из Хабаровска — с рейсами в Екатеринбург, Самару, Сургут, Тюмень, Челябинск, Анапу, Краснодар, Санкт-Петербург и Минеральные Воды;

— рейсы из Благовещенска — с рейсами в Анапу, Краснодар, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Тюмень, Екатеринбург и Сургут;

— рейсы из Якутска — с рейсами в Омск, Симферополь, Анапу, Краснодар, Минеральные Воды и Тюмень;

— рейсы из Южно-Сахалинска — с рейсами в Екатеринбург, Самару, Казань, Томск, Новый Уренгой, Сочи, Краснодар, Пермь и Санкт-Петербург.

Полёты по указанным направлениям выполняет базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачёво — авиакомпания S7 Airlines.

Отметим, что общее количество разнообразных вариантов стыковок рейсов внутренних воздушных линий в аэропорту Толмачёво составляет 1 635.

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