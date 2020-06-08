Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по Новосибирской области

Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. Лучшим жилым комплексом Новосибирской области признан ЖК Эволюция от застройщика Группа компаний Стрижи, сообщили в пресс-службе Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА).

Отмечается, что в конкурсе приняло участие 1 155 проекта от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков по 189 номинациям.

От Новосибирской области в конкурсе участвовало 35 ЖК от 22 застройщиков.

Решением жюри лучшим жилым комплексом-новостройкой в Новосибирской области признан ЖК Эволюция (Новосибирск), который строит Группа компаний Стрижи.

Второе место занял ЖК Квартал на Декабристов (Новосибирск) от застройщика Брусника.

Третье место присуждено ЖК Пифагор (Новосибирск) от застройщика Группа компаний Стрижи.

В специальных номинациях Конкурса по Новосибирской области победителями стали:

лучший жилой комплекс-новостройка, малоэтажные дома — ЖК Мкр. Ключевой (Новосибирск) от ЭкоИнвест;

лучший жилой комплекс-новостройка, среднеэтажные дома — ЖК MilkHouse (Новосибирск) от Строительной компании Сибирьинвест;

лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области, доступное жилье — ЖК Солнечные часы (Новосибирск) от Группы компаний Стрижи.

Полный список победителей и призеров по всем регионам, включая федеральные номинации размещен на официальном сайте премии.

В НОЗА напомнили, что итоговое заседание жюри премии ТОП ЖК должно было состояться еще 30 марта, а объявление победителей — 1 апреля в рамках VI Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства, в котором планировалось участие всей элиты российского строительного сообщества. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в это расписание.

В результате организаторы конкурса разработали и успешно использовали специальное программное обеспечение, которое позволило более 400 экспертам удаленно представить свои профессиональные оценки номинантам, а членам жюри — принять их и учесть при определении победителей и призеров.

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