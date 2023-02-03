В Томской области на базе обогатительного комбината создадут промышленный кластер

Губернатор Томской области Владимир Мазур на рабочей встрече с заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных обсудил перспективы создания в регионе промышленного кластера. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

На встрече глава региона рассказал о концепции кластера. Его ядром станет Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит», расположенный в Томском районе.

— Осенью 2022-го ГОК запустил в эксплуатацию первую технологическую линию по переработке рудных песков и получению концентратов для дальнейшего применения в строительной индустрии, металлургии и других отраслях, — говорится в сообщении пресс-службы региона.

Промышленный кластер позволит открыть вокруг «Ильменита» дополнительные производства, использующие в технологическом цикле продукцию комбината. Участники встречи договорились о подготовке «дорожной карты» по созданию нового кластера. Эта работа должна быть завершена к апрелю.

Туганский горно-обогатительный комбинат перерабатывает песок и выпускает на его основе концентраты. Они нужны для производства стекла, строительных материалов и используются в металлургии и других отраслях промышленности.

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