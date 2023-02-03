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Деловая активность в Сибири восстанавливается

  • 03/02/2023, 10:08
деловая активность в регионах Сибири
Экспорт угля сдерживают санкции, а ориентированная на внутренний рынок сибирская нефтепереработка нарастила объемы выпуска.

Экономическая активность в Сибири в декабре 2022–январе 2023 года сохранилась на уровне осенних месяцев, говорится в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», подготовленного экономическими подразделениями территориальных учреждений регулятора при участии департамента денежно-кредитной политики.

Сдержанная потребительская активность и цены

Потребительская активность в декабре 2022–январе 2023 года оставалась сдержанной, отмечается в документе. Спрос на товары длительного пользования был ниже, чем годом ранее. При этом большинство услуг, напротив, пользовались спросом.

— На новогодние праздники Новосибирск стал Новогодней столицей России, в результате крупные отели сообщали о резком росте бронирования, а туристические гиды были заняты на все праздничные дни. Отмечено увеличение потока туристов на Алтай, авиакомпании вводили дополнительные рейсы, — говорится в докладе.

Кадры для промышленных предприятий

В промышленности идет жесткая «охота за головами»

Согласно опросу Банка России рост заработных плат на 5-10% в 2023 году планируют 39% опрошенных предприятий в Сибири. А недостаток инженерно-технических и рабочих специальностей на рынке труда Сибири поддерживает рост зарплат в этих категориях.

Годовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем не изменилась и составила 12,7%. Дальнейшее замедление годового роста цен товаров было нивелировано индексацией тарифов на коммунальные услуги.  Сибирские аграрии собрали рекордный урожай зерновых, продолжилось расширение животноводческих мощностей. Это способствовало замедлению роста цен на мясопродукты, молоко и масло, макаронные изделия и крупы. Замедлению роста цен на непродовольственные товары помогло налаживание параллельного импорта и расширение собственного производства. Продавцы строительных материалов сообщали о снижении цен.

— По результатам опроса увеличение краткосрочных ценовых ожиданий бизнеса связано с удорожанием сырья и комплектующих, ростом коммунальных тарифов. Так, производители тепличных овощей планируют увеличить цены из-за роста затрат на обогрев теплиц. Автодилеры сообщали о предстоящем повышении цен из-за удорожания запчастей и комплектующих, приобретаемых через азиатских поставщиков, — констатируют в Банке России.

Санкционное давление на угледобычу

Экспорт сибирского угля сдерживают санкции и транспортные ограничения. При этом в докладе отмечается: ЕС ослабил ограничения на транспортировку российского угля, что позволило нарастить объемы его добычи и экспорта.

— Декабрьская добыча увеличилась на 7% относительно ноября, экспорт угля из Кузбасса в декабре вырос на 2%. Поддержку отрасли оказывал и рост внутреннего потребления — поставки угля энергетикам выросли на четверть, — говорится в докладе.

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Представители сибирского угольного бизнеса констатируют, что одной из основных проблем становится рост издержек при экспорте угля на азиатские рынки: увеличились расходы на фрахт судов, услуги страхования, выросли железнодорожные тарифы.

— Поставки в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности. Но компании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов, не потерять новых клиентов. Кроме того, в 2021 году и первой половине 2022-го благодаря высоким ценам на уголь крупные производители накопили резервы, что на данный момент позволяет им не сокращать радикально производственную программу, — отмечают эксперты Банка России.

Металлурги сохранили рынки сбыта

Отмечается, что производители промышленных металлов закончили 2022 год без потерь в производстве и инвестициях. Металлурги сохранили рынки сбыта и нарастили выпуск своей продукции. Тем не менее сибирские производители допускают сокращение производства в 2023 году. По некоторым позициям оно может достичь 10%. Причина — формирование мирового профицита промышленных металлов и отказ отдельных европейских компаний от закупок металлопродукции из России. Что касается ключевых инвестпроектов, то по итогам 2022 года производители промышленных металлов Сибири сохранили их финансирование.

Бензин для Сибири и Дальнего Востока

Более половины сибирского производства нефтепродуктов приходится на крупные НПЗ, входящие в вертикально интегрированные холдинги. Отмечается, что за ноябрь 2022 года производство автомобильного бензина в Сибири выросло на 19% в годовом выражении, дизельного топлива — на 20%. Основной прирост выпуска нефтепродуктов определила масштабная модернизация производства. При этом основной объем нефтепродуктов, производимых на сибирских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), поставляется на рынок Сибири и Дальнего Востока.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что ситуацию с грузоперевозками из Китая надеются урегулировать к концу февраля. 

Фото: pixabay.com, автор— stafichukanatoly

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Рубрики : Экономика Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь

Теги : экономика Сибири потребительская активность добыча угля деловая активность в регионах Сибири годовая инфляция Банк России


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