Swarovski окончательно покидает РФ

Ювелирная компания Swarovski полностью покидает российский рынок. Об этом журналу Trend заявил ее генеральный директор Алексис Назард.

— Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать наше бездействующее пребывание, — сказал он, не упомянув о конкретных сроках.

Назард сообзил, что процесс будет «организован и проведен в соответствии со всеми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Swarovski AG — австрийская компания по производству кристаллов из стекла, украшений и прочих предметов с кристаллами, которая также специализируется на огранке синтетических и природных драгоценных камней. Кроме того, компания производит оптическое оборудование, светильники и люстры.

Основные производственные мощности и головной офис находятся в Австрии, в городе Ваттенс.

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