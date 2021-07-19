В Томской области ввели двухнедельный запрет на мероприятия на открытом воздухе

С понедельника в регионе начал действовать двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе. Концерты и киносеансы в закрытых помещениях с посадочными местами могут проходить при условии соблюдения 50% заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены только при отсутствии болельщиков. Такое решение приняли власти из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Томской области заразились более 35 тыс. человек. В регионе действует обязательный масочный режим. С 9 июля в области усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте, а также контроль за соблюдением требований о социальной дистанции. В сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра.

Коронавирусную инфекцию в Томской области за последние сутки нашли у 109 жителей. В статистике по заболеваемости в Томской области не учитывается Северск — по закрытому городу статистику ведет ФМБА России.

Для сравнения, по данным оперативного штаба на утро 19 июля в Новосибирской области зарегистрировано за сутки 183 случаев заболевания ковид. За сутки выздоровели 45 человек. Скончались еще 6 пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 220 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 960 пациентов, в том числе 90 детей. В отделениях реанимации находится 431 человек. На ИВЛ — 66 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 048 252 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 172 обращения.

Фото из официальной группы ВК Томская область