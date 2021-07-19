Рекламодателям

В Томской области ввели двухнедельный запрет на мероприятия на открытом воздухе

  • 19/07/2021, 17:31
Автор:
Новые ограничения начали действовать с сегодняшнего дня.

С понедельника в регионе начал действовать двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе. Концерты и киносеансы в закрытых помещениях с новости сибири посадочными местами могут проходить при условии соблюдения 50% заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены только при отсутствии болельщиков. Такое решение приняли власти из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Томской области заразились более 35 тыс. человек. В регионе действует обязательный масочный режим. С 9 июля в области усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте, а также контроль за соблюдением требований о социальной дистанции. В сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра.

Коронавирусную инфекцию в Томской области за последние сутки нашли у 109 жителей. В статистике по заболеваемости в Томской области не учитывается Северск — по закрытому городу статистику ведет ФМБА России.

Для сравнения, по данным оперативного штаба на утро 19 июля в Новосибирской области зарегистрировано за сутки 183 случаев заболевания ковид. За сутки выздоровели 45 человек. Скончались еще 6 пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 220 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 960 пациентов, в том числе 90 детей. В отделениях реанимации находится 431 человек. На ИВЛ — 66 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 048 252 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 172 обращения.

Фото из официальной группы ВК Томская область 

 

953

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь

Теги : Томск ограничения статистка по короновирусу в НСО пандемия ограничения новости сибири Новосибирск ограничения Короновирус


0
1
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

«АльфаСтрахование» завершила поглощение красноярского страховщика

18/07/2021, 13:03

В регионах Сибири создали штабы по газификации

15/07/2021, 14:33

Безопасность российских объектов транспорта обсудили в Горно-Алтайске

14/07/2021, 16:22

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Работодатели из турбизнеса испытывают жесткую нехватку персонала

Все материалы
Лента новостей

Бердск: единороссы спрятались, «бойковцы» активизировались

19/07/2021, 16:53

Жители элитных домов добились отмены строительства дороги

19/07/2021, 16:16

Новосибирцы пожаловались на пожары на свалках президенту РФ

19/07/2021, 14:40

Качество дорог в Новосибирске привело к резкому спросу на автозапчасти

19/07/2021, 12:51
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Анна Трифонова: «Продажник приходит в компанию, а уходит от руководителя»
16/07/21, 9:14

Новости компаний

ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза

19/07/2021, 15:22

Бесплатные переводы для индивидуальных предпринимателей

19/07/2021, 14:56

Первозданная природа и самобытная культура народов Сибири в фотоработах номинации «ПРОдвижение территорий»

19/07/2021, 12:17

ВТБ повысил безопасность подачи заявлений на «школьные» выплаты

16/07/2021, 16:35

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

За год спрос на сотрудников в сфере образования в Новосибирске вырос почти в 2 раза

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Экс-директор МКУ «Калининский» вернулся из-под стражи

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Две заявки из Сибири вошли в последний набор по созданию научно-образовательных центров

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

Политика

Выборы 2021

Бердск: единороссы спрятались, «бойковцы» активизировались

Виктория Абрамченко может стать куратором Сибирского Федерального округа

Избирательная кампания: есть риск наткнуться на спойлеров

Избирком оптом регистрирует кандидатов

Коалиция «Новосибирск 2020» смещается в Бердск

Недвижимость

Новости Новосибирска

Около метро «Октябрьская» появится отель с бизнес-центром

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Под завершение долгостроя на Богаткова застройщик уже получил 5 новых участков

Застройщики Новосибирска притормаживают старт новых проектов

ЖСК со скандальным долгостроем в центре города — банкрот

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

МТС, МФТИ и СКОЛКОВО приглашают в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» бакалавров из Новосибирска

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Новости Новосибирской области

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

Туризм

Туризм

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

Общество

Новосибирские новости

Жители элитных домов добились отмены строительства дороги

Новосибирцы пожаловались на пожары на свалках президенту РФ

Качество дорог в Новосибирске привело к резкому спросу на автозапчасти

С крупных магистралей города исчезнет большая реклама

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска